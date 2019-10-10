Известная супермодель Эльза Хоск поделилась соблазнительными снимками (Фото)

Новости шоу бизнеса:Любое фото можно сделать красивым, если на фоне локации позирует супермодель и "ангел" Victoria's Secret.

Эльза Хоск украсила туалет в общественном месте, засветив на фото стройные ноги. 30-летней Эльзе Хоск удается показать своим фанатам, что красивая локация – не залог эффектного фото, ведь, прежде всего, важно уметь позировать перед камерой, а также ослепить своей харизмой фон.

К примеру, новое фото на странице известной модели в инстаграми сделано в туалете в общественном месте. Модель соблазнительно села на стойку рукомойника, сексуально закинув ногу на ногу.

Благодаря экстремальному мини-платью ей удалось засветить длину своих потрясающих ног, благодаря которым она покорила не один мировой подиум. Стоит отметить, что для красивой картинки и еще большего эротического эффекта "ангел" Victoria's Secret опустила верх платья, обнажив плечи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hiiiiii Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 8 Окт 2019 в 3:19 PDT

Эльза Хоск томным взглядом смотрела прямо в камеру, а благодаря зеркальным стенам в кадре она появилась очень сексуальной со всех сторон.