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Леся Никитюк опубликовала новое фото в ультракоротком платье (Фото)

Леся Никитюк опубликовала новое фото в ультракоротком платье (Фото)
22:05 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известная телеведущая снова поразила поклонников своим эффектным фото.

Фанам, судя по комментариям и количеству лайков, понравился образ теледивы.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и решка", появилась в новом дерзком образе.

Кадр, опубликованный телезвездой в Instagram, очевидно, был сделан на вечеринке в честь 20-летия журнала Cosmopolitan. В кадре Никитюк предстала в соблазнительном "луке": в черном дерзком мини-платье с объемными рукавами и оригинальных колготках с анималистическим принтом.

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Дополнила образ телеведущая распущенными волосами, ярким макияжем и стильной сумочкой. Судя по комментариям, поклонникам пришелся по вкусу новый аутфит ведущей.

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Отдых, Знаменитости, Звезда, Телеведущая, Леся Никитюк, Телезвезда, Фото с отдыха.
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