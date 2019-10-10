Зеленский прокомментировал свои отношения с российскими звездами

Новости шоу бизнеса:10 октября президент Украины проводит в Киеве пресс-марафон.

Заняв кресло президента Украины, лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский утратил контакты с множеством российских знаменитостей, которые неоднократно становились гостями в программах выступлений его команды.

Об этом гарант рассказал в ходе пресс-марафона, который проходит 10 октября в Киеве. Как добавил Зеленский, сегодня он поддерживает связь лишь с единицами звезд РФ.

"Я вам честно скажу, я почти потерял всех. У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения. Редко видимся. Последний раз - два года назад, к сожалению. Нормальные отношения с Марюсом Вайсбергом, который снимал наши фильмы", - ответил Зеленский на вопрос журналистов.

Вспомнил президент и участников Comedy Club, которые созванивались с ним в дни выступлений в Украине: "Я даже не знаю, с кем я сейчас общаюсь. Кто-то из парней Comedy мне звонил, когда они приезжали в Украину. Слепаков звонил, Рева звонил. Рева же наш. Кажется, у него даже наш паспорт", - добавил он.

Напомним, в день инаугурации на личных страницах в соцсетях Владимира Зеленского поздравили многие российские звезды. В их числе певец Дима Билан, пародист Максим Галкин, телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг, музыкант Влад Топалов, певец Николай Басков, актриса Анастасия Заворотнюк, которой сегодня приписывают неизлечимую болезнь, и другие.