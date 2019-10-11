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Друзья Дженнифер Энистон упорно пытаются найти ей бойфренда

Друзья Дженнифер Энистон упорно пытаются найти ей бойфренда
11:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Дженнифер объяснила, что романтические увлечения всегда отнимают много времени, а ей хочется сосредоточиться на карьере.

Окружающие не могут поверить, что актриса наслаждается своим одиночеством.

Полтора года назад звезда культового телесериала "Друзья" развелась со своим вторым мужем актером Джастином Теру. Дженнифер встретила избранника на съемках фильма "Жажда странствий" в 2011 году и в 2015 году вышла за него замуж. До Теру Энистон пять лет состояла в брачных отношениях с Бредом Питтом — и также развелась.

Недавно 50-летняя актриса давала интервью в эфире радио Sirius XM Radio и заявила, что новые отношения ее не интересуют. К слову, сейчас Энистон действительно есть чем заняться — актриса снимается в комедийно-драматическом сериале "Утреннее шоу", премьера которого назначена на 1 ноября этого года.

Я очень занята, готовлюсь к новому сезону, — отметила звезда.

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Однако близким и друзьям Дженнифер ее одиночество не кажется нормальным. Как рассказала актриса, друзья пытаются найти ей бойфренда и стараются знакомить свою звездную подругу с новыми мужчинами. Энистон отметила, что не любит такое вмешательство в личную жизнь и ее раздражает, когда ее пытаются с кем-то свести.

Однако близким и друзьям Дженнифер ее одиночество не кажется нормальным. Как рассказала актриса, друзья пытаются найти ей бойфренда и стараются знакомить свою звездную подругу с новыми мужчинами. Энистон отметила, что не любит такое вмешательство в личную жизнь и ее раздражает, когда ее пытаются с кем-то свести.

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Отношения, Знаменитости, Дженнифер Энистон, Бойфренд, Акриса.
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