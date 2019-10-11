Сестры Кайли Дженнер поддержат ее, даже если она решит снова сойтись с бывшим (Фото)

Новости шоу бизнеса:Новость о том, что звездная пара Трэвис Скотт и Кайли Дженнер решила разойтись, стала настоящей трагедией для поклонников.

Как сообщалось ранее, в отношениях музыкального исполнителя Трэвиса Скотта и модели Кайли Дженнер что-то не заладилось. Сестры 22-летней Кайли Дженнер не осуждали ее за смелое решение разойтись с Трэвисом. Сестеры Кортни Кардашьян, Ким, Хлоя и Кендалл поддержали ее выбор!

"Кайли всегда была благодарна, потому что она знает, что все ее сестры поддерживают ее независимо от того, какое решение она принимает, когда дело касается ее личной жизни", - говорит источник HollywoodLife. Но что Кайли будет делать дальше?

"Тем не менее, Кайли сейчас не заинтересована в том, чтобы вступать в какие-либо серьезные отношения", - сообщает инсайдер.

Напомним, что второго октябре новость о их разводе облетела весь интернет. Кайли продолжает воспитывать совместную с Трэвисом дочь, которой все лишь полтора года. своей 20-месячной дочерью с рэппером. Кайли и Трэвис начали встречаться в апреле 2017 года, поэтому ситуация с их спонтанным разводом может еще кардинально поменяться.

"Кайли действительно независимая, и ее сестры знают, что она примет самое лучшее решение для себя, независимо от того, какое направление она выберет", - рассказывает HollywoodLife. Сейчас она находится в сложном периоде и пока не принимает окончательных решений. Как стало известно, Кайли не хочет начинать новые отношения.