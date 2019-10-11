Беременная Наталка Карпа рассекретила пол малыша

Новости шоу бизнеса:Gender reveal party - крутая американская традиция, когда родители узнают пол ребенка в кругу родных и друзей, по цвету начинки торта или шариков.

Певица Наталка Карпа беременна первым ребенком. Забеременеть у знаменитости получилось только к 37 годам, до этого артистка боролась с бесплодием и не опускала руки до последнего момента.

На данный момент Наталка с радостью делится со своими поклонниками этой радостной новостью и даже рассекретила имя будущего малыша.

На своей странице в социальных сетях Карпа опубликовала ряд коротких видеороликов с тематической вечеринки формата американской Gender reveal party, которая была устроена в честь будущего ребенка и пригласила звездных коллег. Розовые шарики, которые появились из одного большого черного шара, четко всем дали понять – звезда ожидает на рождение дочки.

Видео с праздника опубликовала в Instagram также и подруга Наташи, телеведущая Соломия Витвицкая.

"Девочка! Мы только что узнали, что Наталка Карпа ждет девочку. Невероятная новость! Мы все узнали, кого же ждут Наташа и Джексон!" – написала Соломия.