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Пятница, 11.10.2019
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Беременная Наталка Карпа рассекретила пол малыша
Беременная Наталка Карпа рассекретила пол малыша

Беременная Наталка Карпа рассекретила пол малыша

Беременная Наталка Карпа рассекретила пол малыша
15:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Gender reveal party - крутая американская традиция, когда родители узнают пол ребенка в кругу родных и друзей, по цвету начинки торта или шариков.

Певица Наталка Карпа беременна первым ребенком. Забеременеть у знаменитости получилось только к 37 годам, до этого артистка боролась с бесплодием и не опускала руки до последнего момента.

На данный момент Наталка с радостью делится со своими поклонниками этой радостной новостью и даже рассекретила имя будущего малыша.

На своей странице в социальных сетях Карпа опубликовала ряд коротких видеороликов с тематической вечеринки формата американской Gender reveal party, которая была устроена в честь будущего ребенка и пригласила звездных коллег. Розовые шарики, которые появились из одного большого черного шара, четко всем дали понять – звезда ожидает на рождение дочки. 

 
 
 
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Неймовірна новина! Ми всі дізналися кого ж чекають Наталка і Джексон! Це БУДЕ ДІВЧИНКА!!! #itsgirl #baby #girl #wow #love

Публикация от Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

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Видео с праздника опубликовала в Instagram также и подруга Наташи, телеведущая Соломия Витвицкая.

"Девочка! Мы только что узнали, что Наталка Карпа ждет девочку. Невероятная новость! Мы все узнали, кого же ждут Наташа и Джексон!" – написала Соломия.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Рождение ребенка, Певица, Знаменитость, Артистка, Наталка Карпа, Беременная Наталка Карпа, Gender reveal party.
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