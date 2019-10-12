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Aquazzura и Вера Брежнева выпустили совместную коллекцию обуви

Aquazzura и Вера Брежнева выпустили совместную коллекцию обуви
09:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Итальянский бренд Aquazzura представил специальную капсульную коллекцию, созданную креативным директором бренда Эдгардо Озорио совместно с Верой Брежневой.

Певица Вера Брежнева решила попробовать себя в другом амплуа и выпустила коллекцию туфель и босоножек под названием Very Vera.

В эту коллекцию вошли босоножки с тонкими ремешками и стразами, туфли на высоком каблуке и ботильоны с металическими деталями, вдохновленные собственным стилем певицы и актрисы.

Сало известно, что о запуске своей коллекции с миланским дизайнером и основателем мирового бренда обуви AQUAZZURA Эдгардо Озорио знаменитость сообщила своим поклонникам на своей странице в социальных сетях. Со слов Брежневы, именно Эдгардо предложил ей сотрудничество, на что она согласилась. Результатом их работы она очень довольна. 

 
 
 
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Эта история началась прошлым летом )) Основатель бренда @aquazzura - @edgardoprivate предложил мне сделать совместную капсульную коллекцию сначала мы общались по телефону, затем я прилетела в Милан для знакомства и уточнения деталей. Мы познакомились в шоуруме и сразу начали творить)) До этого у бренда была коллаборация с Клаудией Шиффер, поэтому делать следующую было вдвойне ответственно. Сначала мы искали формы, каблуки, текстуры, цвета, потом все это Эдгардо соединял в эскизах) Было много согласований, сомнений и даже споров) но в результате я ОЧЕНЬ довольна нашей коллекцией!! Это видно на фото и видео, которые мы вместе сделали во Флоренции)) А вчера мы представили ее в бутике @aquazzurarussia . Так же обувь уже доступна онлайн во всем мире ) Спасибо моей крутейший команде и всем, кто сделал это возможным Коллекция называется Very Vera #VeraXAquazzura #verabrezhnevaforaquazzura Если вам ещё интересны подробности, пишите вопросы, буду отвечать в комментариях!

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

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"Мы познакомились в шоуруме и сразу начали творить. До этого у бренда была коллаборация с Клаудией Шиффер, поэтому делать следующую было вдвойне ответственно. Сначала мы искали формы, каблуки, текстуры, цвета, потом все это Эдгардо соединял в эскизах. Было много согласований, сомнений и даже споров, но в результате я очень довольна нашей коллекцией", – написала Вера.

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Все по теме:

Вера Брежнева, Обувь, Певица, Знаменитость, Артистка, Коллекция обуви, Aquazzura, Эдгардо Озорио.
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