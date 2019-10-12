Aquazzura и Вера Брежнева выпустили совместную коллекцию обуви

Новости шоу бизнеса:Итальянский бренд Aquazzura представил специальную капсульную коллекцию, созданную креативным директором бренда Эдгардо Озорио совместно с Верой Брежневой.

Певица Вера Брежнева решила попробовать себя в другом амплуа и выпустила коллекцию туфель и босоножек под названием Very Vera.

В эту коллекцию вошли босоножки с тонкими ремешками и стразами, туфли на высоком каблуке и ботильоны с металическими деталями, вдохновленные собственным стилем певицы и актрисы.

Сало известно, что о запуске своей коллекции с миланским дизайнером и основателем мирового бренда обуви AQUAZZURA Эдгардо Озорио знаменитость сообщила своим поклонникам на своей странице в социальных сетях. Со слов Брежневы, именно Эдгардо предложил ей сотрудничество, на что она согласилась. Результатом их работы она очень довольна.

"Мы познакомились в шоуруме и сразу начали творить. До этого у бренда была коллаборация с Клаудией Шиффер, поэтому делать следующую было вдвойне ответственно. Сначала мы искали формы, каблуки, текстуры, цвета, потом все это Эдгардо соединял в эскизах. Было много согласований, сомнений и даже споров, но в результате я очень довольна нашей коллекцией", – написала Вера.