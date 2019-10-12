Потап со своим сыном Андреем станут ведущими 8 выпуска Танцев со звездами 2019

Новости шоу бизнеса:В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится восьмой прямой эфир "Танців з зірками".

В завтрашнем эфире Танцев со звездами по традиции появится новый соведущий. В этот раз встречать участников на балконе будет сразу два ведущих - рэпер Потап и его сын Андрей.

Этот эфир считается уникален также тем, что он пройдет под кредом "Битвы за жизнь". Это значит, что все участники будут исполнять только танцы из бальной программы. Известно, что 8 выпуск шоу покинут сразу две пары, так как в предыдущем выпуске из шоу ни ушел никто.

К судейскому составу в этом эфире присоединится легенда проекта, балетмейстер и Народный артист Григорий Чапкис. Также всем известно, что именно он был одним из членов жюри в первых трех сезонах "Танцев со звездами" в 2006 и 2007 годах.

Алексей Потапенко с сыном будут иметь возможность поддерживать участников и первыми узнают об оценках судей.

"Конечно, я волнуюсь, потому что в этот вечер на меня будет смотреть вся страна. Большая ответственность - находиться на одном балконе с такими звездными участниками! Можно и растеряться... Уверен, эфир пройдет отлично, ведь у меня такая поддержка", - рассказал Андрей.

В свою очередь, Потап поддержал сына и добавил:

"Несмотря на свой юный возраст, Андрей - парень профессиональный и подготовленный: он уже был ведущим крупных концертов и мероприятий... А зная веселый и легкий характер моего сына, наше умение говорить и опыт, я уверен, получится целых два классных Потапа на балконе".

К завтрашнему выпуску "Танцев со звездами" Потап подготовил для поклонников шоу сольное выступление с лирической песней "CHINA".