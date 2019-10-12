Это так мило: Принцесса Евгения трогательно поздравила супруга с годовщиной женитьбы

Казалось бы, только недавно западные и украинские СМИ следили за организацией свадьбы младшей дочери принца Эндрю прицеси Евгении, а уже сегодня, 12 октября, они с Джеком Бруксбанком празднуют первую годовщину бракосочетания.
Короткий ролик, в котором показаны фрагменты королевской свадьбы, принцесса Евгения опубликовала на своей странице в инстаграме.
В видео показаны все самые важные моменты красивого торжества – подготовка образа невесты, брак в часовне Святого Георгия, где к алтарю завидную невесту вел ее отец герцог Йоркский, а также трогательные клятвы влюбленных.
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This was the greatest day of my life...forever and always! Happy one year anniversary, my Jack!!
Это был самый важный день в моей жизни... Навсегда и всегда! С первой годовщиной, мой Джек, – прокомментировала видео принцесса Евгения.
По случаю первого юбилея супругов также поздравила королева Елизавета II и принц Филипп. Представители британского монарха опубликовали на официальной странице королевской семьи свадебное фото принцессы Евгении и Джека Бруксбанка.
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Congratulations to Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank on their 1st Wedding Anniversary! Today marks one year since Her Royal Highness and Mr Brooksbank exchanged vows as St George’s Chapel within the grounds of Windsor Castle on October 12th, 2018.
"Поздравляем Ее Королевское Высочество принцессу Евгению и мистера Джека Бруксбанка с их первым юбилеем свадьбы! Сегодня исполняется год, когда Ее Королевское Высочество и мистер Бруксбанк 12 октября 2018 года обменялись обетами в часовня Святого Георгия в пределах Виндзорского замка", – написали представители Елизаветы II.
Стоит напомнить, внучка королевы Елизаветы II обручилась с Джеком Бруксбанком в январе 2018 года. На тот момент они встречались более семи лет. 12 октября 2018 года они отпраздновали громкую свадьбу. Влюбленные венчались в часовне Святого Георгия – там же, где в мае дали обеты друг другу принц Гарри и Меган Маркл. Невеста шла к алтарю в платье от британских дизайнеров Питера Пилотто и Кристофера Де Воса.