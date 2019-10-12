В платье с обезьянками: Анджелина Джоли на встрече по инициативе ООН

Новости шоу бизнеса:Анджелина Джоли наконец-то смогла одеть будничное платье вместо роскошных образов, которые она примеряла во время промотура.

Накануне, 11 октября, весь мир отмечал Международный день девушек. Однако празднование этого дня заключалось не в поздравлении женщин, а в том, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются. К этой инициативе присоединилась голливудская звезда Анджелина Джоли.

После промотура Лондоном, Римом, Токио и другими городами Анджелина Джоли присоединилась к празднованию Международного дня девушек. Поскольку знаменитость является почетным послом ООН, она не могла проигнорировать инициативу организации.

Компанию ей составила ее экранная соперница Эль Фаннинг, которая в фильме "Малефисента" играет принцессу Аврору. Вместе звезды картины "Малефисента" посетили одну из частных школ для девушек, где пообщались с ними на важные для них темы. Ученицы имели возможность спросить известных актрис о карьере, положении в обществе, а также о влиянии и давлении социальных сетей на молодое поколение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Minnoş Magazin (@minnosmagazin) 12 Окт 2019 в 3:49 PDT

Для встречи с юными девушками актриса надела длинное платье-халат молочного оттенка с поясом на талии. Однако скромный фасон такого платья украшал неординарный принт – крупные синие бабуины. Анджелина Джоли блистала в необычном платье, тогда как ее коллега Эль Фэннинг ошеломляла сдержанным нарядом светлого цвета.