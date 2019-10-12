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В платье с обезьянками: Анджелина Джоли на встрече по инициативе ООН

В платье с обезьянками: Анджелина Джоли на встрече по инициативе ООН
16:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Анджелина Джоли наконец-то смогла одеть будничное платье вместо роскошных образов, которые она примеряла во время промотура.

Накануне, 11 октября, весь мир отмечал Международный день девушек. Однако празднование этого дня заключалось не в поздравлении женщин, а в том, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются. К этой инициативе присоединилась голливудская звезда Анджелина Джоли.

После промотура Лондоном, Римом, Токио и другими городами Анджелина Джоли присоединилась к празднованию Международного дня девушек. Поскольку знаменитость является почетным послом ООН, она не могла проигнорировать инициативу организации.

Компанию ей составила ее экранная соперница Эль Фаннинг, которая в фильме "Малефисента" играет принцессу Аврору. Вместе звезды картины "Малефисента" посетили одну из частных школ для девушек, где пообщались с ними на важные для них темы. Ученицы имели возможность спросить известных актрис о карьере, положении в обществе, а также о влиянии и давлении социальных сетей на молодое поколение.

 
 
 
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Публикация от Minnoş Magazin (@minnosmagazin)

Анджелина Джоли ошеломила публику на премьере фильма в Лондоне (Фото)

Для встречи с юными девушками актриса надела длинное платье-халат молочного оттенка с поясом на талии. Однако скромный фасон такого платья украшал неординарный принт – крупные синие бабуины. Анджелина Джоли блистала в необычном платье, тогда как ее коллега Эль Фэннинг ошеломляла сдержанным нарядом светлого цвета.

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Все по теме:

Анджелина Джоли, Стиль, Образ, Наряд, Эль Фаннинг.
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