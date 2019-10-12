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Шокировала всех: Кейт Миддлтон уволила свою верную помощницу

Шокировала всех: Кейт Миддлтон уволила свою верную помощницу
18:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Кембриджская уволила свою личную помощницу после 7 лет службы.

Слухи о строптивости и непростом характере распространялись только вокруг герцогини Сассекской Однако на днях стало известно, что Кейт Миддлтон уволила свою личную помощницу, которая работала у нее более 7 лет, после ее свадебного путешествия.

Новость о том, что Кейт Миддлтон внезапно освободила от обязанностей свою верную спутницу, которая на протяжении семи лет всегда была рядом с ней, взорвала сеть накануне, 11 октября. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Софи Агнью училась вместе с Кейт Миддлтон на факультете истории искусств. Тогда она и не подозревала, что подружилась с будущей женой британского принца. Так, дружба между ними обеспечила Софи должность личного помощника королевской пары. В течение семи лет она преданно сопровождала герцогов Кембриджских в поездках, турах и даже во время отдыха.

К примеру, во время королевского тура по Австралии и Новой Зеландии она была замечена вместе с костюмами своих работодателей. Однако после замужества Софии ее внезапно уволили с должности. Что интересно, произошло это накануне тура Кейт и Уильяма в Пакистан.

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Софи так много работала на Кейт. Она любила свою работу и многим жертвовала. И никогда не чуралась черной работы, – сказали друзья Софии изданию.

Другой источник, близкий к королевской семье, подтвердил в комментарии для Daily Mail, что британку таки освободили от обязанностей. По их предположениям, должность Софи Агнью была сокращена с целью снизить расходы Кенсингтонского дворца.

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Кейт Миддлтон, Увольнение, Королевская семья, Герцогиня Кембриджская.
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