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У Тиффани Трамп день рождения: в чем заключается успех младшей дочери американского президента (Фото)

У Тиффани Трамп день рождения: в чем заключается успех младшей дочери американского президента (Фото)
14:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:

Новости шоу бизнеса:В честь дня рождения Тиффани Трамп предлагаем Вам интересные факты о ее жизни. В чем заключается ее успех и как она добилась всего того, что имеет сегодня.

Мы не называем Тиффани Трамп забытой дочерью своего знаменитого отца, как это делают многие таблоиды. Возможно, в биографии нашей именинницы кое-что и вызывает вопрос "А зачем?". Как и то, почему имя этого ребенка президента США до сих пор не является брендом. Девушка только готовится ворваться или же в семейный бизнес Трампов, или же пытается покорять светские круги публичными появлениями, мы можем Поэтому по случаю 26-го дня рождения Тиффани Трамп, который она празднует сегодня, 13 октября, знакомим вас с ней поближе. Вот топ-5 фактов о еще одной представительнице президентской семьи Америки. 

1. Имя 

 
 
 
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#independenceday #4thofjuly

Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump)  

Тиффани Ариана Трамп является общей дочерью нынешнего президента Соединенных Штатов и актрисы и продюсера Марлы Мейплз. Их брак длился шесть лет (с 1993-го по 1999-й). Очевидно, ребенок стал самым большим сокровищем супружеской жизни пары, которая проходила в Калифорнии. Кстати, Тиффани назвали в честь одной из самых популярных ювелирных компаний – Tiffany&Со, которая известна своими изделиями из серебра, фарфора, а также парфюмерией.

2. Модельный показ

 
 
 
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Amazing evening at #amfar to support such an important cause. @zuhairmuradofficial @chopard @tonibreiss

Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump)

В жизни Тиффани Трамп есть страница, связанная с попытками покорить модный олимп. После того, как девушка окончила Пенсильванский университет (изучала там социологию и урбанистику), она решила принять участие в модном показе. Такой как раз происходил в Нью-Йорке. Это была тамошняя Неделя моды, и на ее подиуме Трамп-младшая появилась в темно-фиолетовом костюме от дизайнера Эндрю Уоррена. 

3. Отношения с отцом и сестрой 

 
 
 
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Happy birthday, Dad @realdonaldtrump I love you so much and I’m so grateful for you everyday #happybirthday #flagday

Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump)  

После развода родителей Тиффани осталась жить в Калифорнии, поэтому своего папу ей приходилось видеть нечасто. Да и мать старалась как можно тщательнее оберегать жизнь малолетней дочери от папарацци. Тесней с Дональдом Тиффани стала тогда, когда тот баллотировался на пост главы государства. Она активно агитировала за отца, а на съезде Республиканской партии заявила: "Он всегда помогал мне становиться лучше".

Отношения со старшей сестрой – Иванкой Трамп – у именинницы куда теплее. Девушки были вместе на десятках публичных выходов, частенько распространяют для своих сторонников совместные фото, а также делятся ценными советами. В частности, Трамп-старшая советует младшей, как вести себя во время интервью и что надеть на то или иное мероприятие.

4. Первый миллион в Instagram 

 
 
 
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one day? or day one. you decide.

Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump)

Несмотря на пока что отсутствие бурной публичной жизни, Тиффани Трамп ведет активную деятельность в сети. На сегодня за ее профилем в Instagram следят более миллиона подписчиков! Честно говоря, нам трудно понять, почему страница Трамп младшей настолько популярна. Ведь фотографиями, выставленными там, удивишь мало кого. Секретом успеха, пожалуй, является та же фамилия, которая заставляет облюбовать виртуальную жизнь Тиффани Трамп без лишних раздумий. Одни из свежих фото, опубликованные в профиле, – с нынешним возлюбленным девушки Майклом Булосом.

5. Возлюбленный-миллиардер

 
 
 
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Happy Birthday, @michaelboulos You fill my life with so much joy, kindness and laughter! Thank you for always putting a smile on my face!

Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump)

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О новой любви Тиффани Трамп официально заговорила в конце прошлого года, выложив в сети совместные фото со своим парнем. Им оказался нигерийский миллиардер Майкл Булос. Он – наследник конгломерата из торговли оборудованием и строительной техникой Boulos Enterprises. Судя по тому, что оба не из бедных семей, пару все же объединили настоящие чувства. К слову, один из снимков в сети младшая дочь Трампа подписала так: "С Днем рождения, Бэнг! Ты наполняешь мою жизнь радостью, добротой и смехом. Благодаря тебе на моем лице появляется улыбка!". Поэтому надеемся, что отношения пары будут развиваться удачно.

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США, Факты, Знаменитости, День рождения, Звезды, Фото, Дональд Трамп, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа, Тиффани Трамп, Американский президент.
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