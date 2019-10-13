Ошеломительный наряд яркой певицы Рианны на презентации своей биографии (Фото)

Новости шоу бизнеса:Рианна отпраздновала запуск своей автобиографии, в которой представлены тысячи потрясающих фотографий.

Рианна может носить все, что угодно и ей все будет к лицу! Не так давно певица показала свою дикую сторону, когда в пятницу, 11 октября, надела великолепное коктейльное платье с леопардовым принтом от Saint Laurent, которое выбрала на празднование выпуска своей новой автобиографии в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Рианна ошеломила всех своим сексуальным асимметричным фасоном, тату и откровенным вырезом на груди.Также певица подобрала к блестящему платью бордовые сапога до колен и золотые браслеты и кольца.

Она закончила свой взгляд металлическим макияжем, бордовой губной помадой 90-х годов. Губная помада идеально сочеталась с ее роскошными кожаными ботинками, которые давали нам ощущения настоящей осени.

Одноименная книга "Рианна" представляет собой визуальную автобиографию на 504 страницы. В журнале представлены тысячи фотографий певицы, снятых в разные моменты на протяжении 14-летней карьеры, включая те, которые никогда не были опубликованы раньше.

«(Мои фанаты) хотят произведения искусства, им нужна коллекция воспоминаний, которыми я могу поделиться с ними, некоторые из которых они поделились со мной, некоторые из которых они понятия не имеют… Если вы никогда не были моим фанатом, вы получите представление о том, какая я на самом деле", - рассказала Рианна.

"Они хотят знать, что еще там? Что еще нам не хватает? Что вы делаете, когда мы вас не видим? И в этом много смысла, и в этом особенность этой книги".