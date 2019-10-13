Эксклюзивный снимок: как Эмили Ратаковски выглядела в детстве (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная модель и звезда социальных сетей очаровала поклонникам в социальных сетях снимками, показав, как выглядела в детстве.

Ратаковски опубликовала архивные снимки на своей странице в инстаграме. На первом фото маленькая Эмили лежит на кровати.

В подписи звезда поинтересовалась, идет ли ей такая прическа с челкой. "Субботние утра. Стоит ли мне сделать челку еще раз?" – добавила модель. В течение одного дня фотография собрала более 258 тысяч лайков от фанатов и около 600 комментариев.

"Ты всегда выглядишь замечательно", "Да, сделай челку", – пишут пользователи в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram saturday mornings (should I get bangs again?) Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 12 Окт 2019 в 7:54 PDT

На втором детском фото Ратаковски позирует в платье для танцев в балетной позе. Волосы девочки собраны в пучок, а фото имеет лаконичную подпись "Это я".

Напомним, что для 28-летней американки, которая является владелицей бельевой марки, а также известной моделью, обнажиться перед камерой в публичных местах не составляет труда. Именно поэтому для новой кампании Эмили Ратаковски воспользовалась яркой идеей.