Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
"Прошу вас - будьте благоразумными": Зеленский обратился к украинцам
"Прошу вас - будьте благоразумными": Зеленский обратился к украинцам
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
"Общение зрителей приветствуется": HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья
HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья

Эксклюзивный снимок: как Эмили Ратаковски выглядела в детстве (Фото)

Эксклюзивный снимок: как Эмили Ратаковски выглядела в детстве (Фото)
19:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная модель и звезда социальных сетей очаровала поклонникам в социальных сетях снимками, показав, как выглядела в детстве.

Ратаковски опубликовала архивные снимки на своей странице в инстаграме. На первом фото маленькая Эмили лежит на кровати.

В подписи звезда поинтересовалась, идет ли ей такая прическа с челкой. "Субботние утра. Стоит ли мне сделать челку еще раз?" – добавила модель. В течение одного дня фотография собрала более 258 тысяч лайков от фанатов и около 600 комментариев. 

"Ты всегда выглядишь замечательно", "Да, сделай челку", – пишут пользователи в сети. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

saturday mornings (should I get bangs again?)

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Не удалось сохранить тайну: Миранда Керр стала мамой в третий раз

На втором детском фото Ратаковски позирует в платье для танцев в балетной позе. Волосы девочки собраны в пучок, а фото имеет лаконичную подпись "Это я".

Напомним, что для 28-летней американки, которая является владелицей бельевой марки, а также известной моделью, обнажиться перед камерой в публичных местах не составляет труда. Именно поэтому для новой кампании Эмили Ратаковски воспользовалась яркой идеей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нью-Йорк, Модель, Знаменитость, Емили Ратаковски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Интересная находка: в Египте обнаружен саркофаг с картой загробного мира
03 Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций
04 Маникюр осень 2019: завораживающее омбре на ноготках (Фото)
05 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ
Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ
&quot;Диагноз журналистике&quot;: Комаровский высказался о пресс-марафоне Зеленского
Комаровский высказался о пресс-марафоне Зеленского
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь