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Семья Анастасии Заворотнюк сделала первое официальное заявление (Фото)

Семья Анастасии Заворотнюк сделала первое официальное заявление (Фото)
22:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Пока все российские СМИ распространяют информацию, что Анастасия Заворотнюк перестала узнавать людей, родственники актрисы сделали первое официальное заявление.

На официальной инстаграм-странице они обратились к журналистам и общественности с просьбой не спекулировать на теме здоровья Анастасии. 

Еще в начале августа 2019 года в СМИ появилась информация, что в 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. С тех пор звезда проходит лечение в московских клиниках, а российские журналисты ищут новых инсайдеров, чтобы узнать хоть какие-то факты о ее лечении. Издание даже обещали миллионные вознаграждения за первые фото Анастасии Заворотнюк в палате. В то же время родственники воздерживались от каких-либо комментариев, а на днях дали официальный ответ на такие действия журналистов.

Родные Анастасии Заворотнюк признались, что страдают от чрезмерного внимания журналистов. Представители прессы караулят их у больницы, где актриса проходит курс лечения, и у поместья. Поэтому родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" попросили уважать их право на приватность.

"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право нужно уважать, оно – в приоритете перед всяким интересом и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей. Считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят возле больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо, а когда пытаются прорваться через пост охраны; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото человека, который болеет", – заявили они, добавив соответствующие фото. 

 
 
 
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Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека. Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!! #противлживсми

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

 

Кроме этого, родственники Анастасии Заворотнюк прокомментировали информацию СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора и не реагирует на людей. Медики, по их данным, делают все для того, чтобы состояние актрисы не ухудшилось. Эту новость опровергли родственники звезды.

"Заголовки, с которыми сегодня выходят газеты, снова за гранью добра и зла. Мы официально заявляем: нет, это неправда!" – говорится в официальном заявлении.

В то же время родственники Анастасии Заворотнюк не комментируют ее состояние здоровья. В официальном заявлении они призвали общественность прекратить распространение фейковых новостей и добавили, что отныне будут опровергать ложную информацию о лечении актрисы.

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк?

В начале августа 2019 года соседи Анастасии Заворотнюк утверждали, что звезда перед госпитализацией жаловалась на сильные головные боли и впоследствии внезапно покинула свое имение. После этого журналисты узнали, что у героини сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили последнюю стадию рака мозга.

Актриса обратилась за помощью к медикам Германии и Польши. Именно хирургическое вмешательство назвали одной из причин резкого ухудшения состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Кроме этого, вероятной причиной заболевания назвали инъекции красоты, для изготовления которых использовали стволовые клетки.

Бывший муж Анастасии Заворотнюк рассказал, почему актриса покинула клинику (Фото)

Анастасия Заворотнюк в течение месяца находилась в Европейском медицинском центре, что в Москве. Там, по данным российских СМИ, актриса пережила глубокую кому и длительное лечение в реанимации. Как только звезде сериала "Моя прекрасная мама" стало легче, родственники срочно перевели ее на лечение в реабилитационный госпиталь, который помогает тяжелобольным пациентам. Бывший муж Анастасии Завортнюк заявил, что чрезмерное внимание журналистов и непрофессиональная работа медиков стали причиной ее перевода в другой госпиталь.

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Все по теме:

Семья, Анастасия Заворотнюк, Российская актриса, Опухоль мозга, Официальное заявление.
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