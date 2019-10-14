Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Труба: Наше государство не на словах знает ценность работы своих защитников
Труба: Наше государство не на словах знает ценность работы своих защитников
В ЕС хотят узнать позицию Украины по воплощению реформ
В ЕС хотят узнать позицию Украины по воплощению реформ
Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия
Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия
Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября
Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября

"Танцы со звездами 2019": кто покинул 8 выпуск танцевального шоу (Видео)

"Танцы со звездами 2019": кто покинул 8 выпуск танцевального шоу (Видео)
10:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В воскресенье, 13 октября, в Украине прошел 8 выпуск шоу "Танцы со звездами 2019".

Участники проекта вчера станцевали нежные бальные танцы, таким образом продемонстрировав свои безупречные па.

Накануне 8 выпуска шоу "Танцы со звездами 2019" звезды получили очередное интересное задание от организаторов проекта. В эфире они должны станцевать один из бальных танцев, ошеломив главного судью этого эфира – хореографа Григория Чапкиса.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич 

Открывать 8 выпуск танцевального шоу взялась одна из самых страстных пар проекта – Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Участники выбрали ча-ча-ча, показав сложные поддержки и эффектную историю любви байкера. В постановке ча-ча-ча задействовали настоящий мотоцикл, покорила Григория Чапкиса и других звездных судей шоу.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева 

Перед своим выступлением Остапчук рассказал, что стремится превзойти успех своего конкурента Даниэля Салема. Поэтому он еще настойчивее приступил к выступлению в этом шоу. На паркете пара станцевала классический венский вальс, показав нежные па под аккомпанемент Дэвида Аксельрода. Трогательные па Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой вызвали овации в зале.

Ксения Мишина и Женя Кот 

Ксения Мишина решила немного разрушить свой образ хрупкой танцовщицы. В этот раз участница проекта вышла на паркет с Евгением Котом и показала забавный джайв под песню Верки Сердючки. В постановке танца пара высмеяла серьезность профессионалов перед танцевальным конкурсом и продемонстрировала, как можно завоевать благосклонность судей благодаря нарушений привычных правил и легкости.

В результате выступление Ксении и Евгения получил немало критики среди судей, которые заметили неидеальные па и ошибки в базовых движениях.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко 

В этом эфире сложнее всего было выйти на паркет Алексею Яровенко. В предыдущем выпуске он признался, что хотел покинуть шоу из-за интриг и сплетен, но в последствии передумал и продолжил борьбу за победу. Данное решение высмеяли участники "Танцев со звездами 2019", опубликовав курьезные видео в своих блогах.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко станцевали потрясающее танго, которое зажгло паркет. 

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина 

Михаил Кукуюк решил доказать, что достоин участия шоу. Он отверг образ юмориста, представ на паркете с лирической румбой. Однако чувственная песня и нежные па, к сожалению, не сумели покорить судьев. Звездные судьи засыпали Михаила Кукуюка и Елизавету Дружинину неодобрительными отзывами и в результате поставили самые низкие оценки.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров 

Вчера Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров сумели все-таки вызвать овации не только в зале, но и у хореографа Григория Чапкиса. Легендарный хореограф стоя аплодировал участникам проекта, сообщил, что они единственные сумели безупречно выполнить все па и поддержки.

Поразить шоу паре удалось благодаря сексуальной и ритмичной самбе.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук 

Телеведущая рассказала, что после сексуальной постановки с Евгением Котом поклонники попросили ее быть более сдержанной. Известно, что среди людей, которые не оценили страстный танец, была и мама ведущей. Однако самой Людмиле Барбир нравится показывать свою женственность.

В вчерашнем прямом эфире Людмила и Дмитрий продемонстрировали зажигательный квикстеп, который покорил звездных судей. Однако главную конкурентку Анну Ризатдинову паре все же не удалось превзойти.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар 

"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект

"Бунтари проекта" – именно такое звание получили Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко. Известно, что именно их участие в новом выпуске было под угрозой.

Однако Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар все же вышли на паркет с чувственным фокстротом. Пара растрогала нежностью и профессиональностью.

Елена Кравец и Максим Леонов 

Елена Кравец была на грани выхода из проекта "Танцы со звездами 2019". Поэтому в видеодневнике она утвердительно сообщила, что хочет продолжать участие в танцевальном шоу и изучать новые стили танца. Это организаторы развлекательного проекта приняли к сведению и предложили ей и Максиму Леонову исполнить страстный пасодобль.

По словам Елены Кравец, перевоплотиться в харизматичную испанку ей далось нелегко. Но она все же справилась с задачей и зажгла на паркете с горячим номером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Танцевальное шоу, 8 выпуск, Танці з зірками, Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019, 8 выпуск Танцы со звездами, Кто покинул 8 выпуск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
02 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
03 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
04 Время прокачивать навыки: за что работодатели готовы поднимать зарплату
05 Немецкая компания Hymer планирует выпустить уникальный дом на колесах (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
Курсы евро и доллара стабильны: данные на 14 октября
Курсы евро и доллара стабильны: данные на 14 октября
Google выпустил Doodle ко дню рождения Жозефа Плато
Google выпустил Doodle ко дню рождения Жозефа Плато
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь