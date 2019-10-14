"Танцы со звездами 2019": кто покинул 8 выпуск танцевального шоу (Видео)

Новости шоу бизнеса:В воскресенье, 13 октября, в Украине прошел 8 выпуск шоу "Танцы со звездами 2019".

Участники проекта вчера станцевали нежные бальные танцы, таким образом продемонстрировав свои безупречные па.

Накануне 8 выпуска шоу "Танцы со звездами 2019" звезды получили очередное интересное задание от организаторов проекта. В эфире они должны станцевать один из бальных танцев, ошеломив главного судью этого эфира – хореографа Григория Чапкиса.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Открывать 8 выпуск танцевального шоу взялась одна из самых страстных пар проекта – Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Участники выбрали ча-ча-ча, показав сложные поддержки и эффектную историю любви байкера. В постановке ча-ча-ча задействовали настоящий мотоцикл, покорила Григория Чапкиса и других звездных судей шоу.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Перед своим выступлением Остапчук рассказал, что стремится превзойти успех своего конкурента Даниэля Салема. Поэтому он еще настойчивее приступил к выступлению в этом шоу. На паркете пара станцевала классический венский вальс, показав нежные па под аккомпанемент Дэвида Аксельрода. Трогательные па Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой вызвали овации в зале.

Ксения Мишина и Женя Кот

Ксения Мишина решила немного разрушить свой образ хрупкой танцовщицы. В этот раз участница проекта вышла на паркет с Евгением Котом и показала забавный джайв под песню Верки Сердючки. В постановке танца пара высмеяла серьезность профессионалов перед танцевальным конкурсом и продемонстрировала, как можно завоевать благосклонность судей благодаря нарушений привычных правил и легкости.

В результате выступление Ксении и Евгения получил немало критики среди судей, которые заметили неидеальные па и ошибки в базовых движениях.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

В этом эфире сложнее всего было выйти на паркет Алексею Яровенко. В предыдущем выпуске он признался, что хотел покинуть шоу из-за интриг и сплетен, но в последствии передумал и продолжил борьбу за победу. Данное решение высмеяли участники "Танцев со звездами 2019", опубликовав курьезные видео в своих блогах.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко станцевали потрясающее танго, которое зажгло паркет.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Михаил Кукуюк решил доказать, что достоин участия шоу. Он отверг образ юмориста, представ на паркете с лирической румбой. Однако чувственная песня и нежные па, к сожалению, не сумели покорить судьев. Звездные судьи засыпали Михаила Кукуюка и Елизавету Дружинину неодобрительными отзывами и в результате поставили самые низкие оценки.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Вчера Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров сумели все-таки вызвать овации не только в зале, но и у хореографа Григория Чапкиса. Легендарный хореограф стоя аплодировал участникам проекта, сообщил, что они единственные сумели безупречно выполнить все па и поддержки.

Поразить шоу паре удалось благодаря сексуальной и ритмичной самбе.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Телеведущая рассказала, что после сексуальной постановки с Евгением Котом поклонники попросили ее быть более сдержанной. Известно, что среди людей, которые не оценили страстный танец, была и мама ведущей. Однако самой Людмиле Барбир нравится показывать свою женственность.

В вчерашнем прямом эфире Людмила и Дмитрий продемонстрировали зажигательный квикстеп, который покорил звездных судей. Однако главную конкурентку Анну Ризатдинову паре все же не удалось превзойти.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

"Бунтари проекта" – именно такое звание получили Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко. Известно, что именно их участие в новом выпуске было под угрозой.

Однако Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар все же вышли на паркет с чувственным фокстротом. Пара растрогала нежностью и профессиональностью.

Елена Кравец и Максим Леонов

Елена Кравец была на грани выхода из проекта "Танцы со звездами 2019". Поэтому в видеодневнике она утвердительно сообщила, что хочет продолжать участие в танцевальном шоу и изучать новые стили танца. Это организаторы развлекательного проекта приняли к сведению и предложили ей и Максиму Леонову исполнить страстный пасодобль.

По словам Елены Кравец, перевоплотиться в харизматичную испанку ей далось нелегко. Но она все же справилась с задачей и зажгла на паркете с горячим номером.