Лилия Подкопаева показала новое фото с новорожденной дочерью

Украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, которая в сентябре этого года родила доченьку, опубликовала в одной из социальных сетей фотографию своего новорожденного ребенка.
На этом фото видно всем, что малышку держит на руках отец, Игорь Дубинский.
"Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что ни помещаешься в сердце", – подписала снимок молодая мама.
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Ты такая крошечная,что помещаешься в ладонях Но такая огромная,что не помещаешься в сердце. #miracle #universe #moment #loveistheanswer
Поклонники олимпийской чемпионки пришли в восторг от чувственной фотографии и засыпали Лилию увлекательными комментариями. "Очень милые", "Умиление", "Вы – супер!", "Такое нежное фото", "Счастливая фотография", "Маленький ангел с большой миссией", – комментируют фотографию поклонники и подписчики звезды в Instagram.