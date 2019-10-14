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Лилия Подкопаева показала новое фото с новорожденной дочерью

Лилия Подкопаева показала новое фото с новорожденной дочерью
10:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:19 сентября Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой - олимпийская чемпионка родила своему любимому, бизнесмену Игорю Дубинскому, дочь.

Украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, которая в сентябре этого года родила доченьку, опубликовала в одной из социальных сетей фотографию своего новорожденного ребенка.

На этом фото видно всем, что малышку держит на руках отец, Игорь Дубинский.

"Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что ни помещаешься в сердце", – подписала снимок молодая мама. 

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Поклонники олимпийской чемпионки пришли в восторг от чувственной фотографии и засыпали Лилию увлекательными комментариями. "Очень милые", "Умиление", "Вы – супер!", "Такое нежное фото", "Счастливая фотография", "Маленький ангел с большой миссией", – комментируют фотографию поклонники и подписчики звезды в Instagram.

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Все по теме:

Дети, Знаменитость, Лилия Подкопаева, Малыши, Рождение детей, Спортсменка.
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