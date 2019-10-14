Лилия Подкопаева показала новое фото с новорожденной дочерью

Новости шоу бизнеса:19 сентября Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой - олимпийская чемпионка родила своему любимому, бизнесмену Игорю Дубинскому, дочь.

Украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, которая в сентябре этого года родила доченьку, опубликовала в одной из социальных сетей фотографию своего новорожденного ребенка.

На этом фото видно всем, что малышку держит на руках отец, Игорь Дубинский.

"Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что ни помещаешься в сердце", – подписала снимок молодая мама.

Поклонники олимпийской чемпионки пришли в восторг от чувственной фотографии и засыпали Лилию увлекательными комментариями. "Очень милые", "Умиление", "Вы – супер!", "Такое нежное фото", "Счастливая фотография", "Маленький ангел с большой миссией", – комментируют фотографию поклонники и подписчики звезды в Instagram.