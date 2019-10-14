Эмбер Роуз опубликовала первый снимок своего малыша (Фото)

Новости шоу бизнеса:13 октября модель Эмбер Роуз поделилась первой фотографией новорожденного мальчика.

35-летняя Эмбер Роуз поделилась первой фотографией своего новорожденного сына, Слэша. На фотографии близкий друг модели и ее личный помощник Джозеф Исайя, который сидит на кресле в больнице. "Дядя Джои пришел в гости", - подписала Эмбер фото. "Младенцы - это здорово, Слэш - это здорово", - прокомментировал Джозеф Исайя.

Это первый ребенок Эмбер и ее парня. "А.Е.", которого по-настоящему зовут Александр Эдвардсон, хорошо известен в музыкальной индустрии, так как является вице-президентом A&R в Def Jam Recordings. В пятницу, 11 октября, певец поделился прекрасной фотографией, на которой он целует ребенка в лоб. "Благодарю тебя, Эмбер Роуз, за то, что ты так сильно любишь меня, что пожертвовала своим телом и принесла мое солнышко в это мир. Я никогда не смог бы быть таким сильным, как ты", - написал он.

Эмбер родила ребенка в четверг, 10 октября. 9 сентября она зашла в Instagram, чтобы сообщить, что официально была на девятом месяце беременности. "Это не шутки, здесь большой мальчик", - Эмбер запустила видео, на котором было видно, как она в то время поглаживала свой живот. "На данный момент я в основном лежу на кровати. Я не могу так много ходить, мои ноги немного опухли", - пояснила она.

Ранее во время беременности Амбер поделилась видео-постом, состоящим из трех частей, в котором говорилось, что она страдает от гиперемезиса - того же состояния, с которым она сталкивалась, когда была беременна своим первым ребенком, Себастьяном Тейлором Томазом, которому сейчас 6 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Uncle Joey came to visitisaiahjoseph #SlashElectric Публикация от Amber Rose (@amberrose) 13 Окт 2019 в 11:18 PDT

"Для людей, которые не знают, что это такое, это сильная тошнота, рвота и обезвоживание", - пояснила она в клипе, опубликованном в мае. Эмбер призналась, что в то время много спала. Она также похвалила А.Е. за его любовь, поддержку и терпение во время ее беременности.

Напомним, что в июне появились слухи о помолвке Эмбер и А.Е. А все потому, что Эмбер Роуз была замечена на прогулке со своим звездным парнем с массивным кольцом с бриллиантом на пальце. Тем не менее, пара не сообщила о помолвке.