На фоне Эйфелевой башни: Ирина Шейк поделилась снимками с Парижа

Новости шоу бизнеса:Ирина Шейк сделала стильное фото на фоне главного символа Парижа – Эйфелевой башни.

Российская модель Ирина Шейк, которая в этом году рассталась с отцом своей дочери Брэдли Купером, продолжает покорять мировые подиумы и обложки глянцевых изданий. Звезда поделилась со сторонниками в сети фотографиями из путешествия в столицу Франции.

Для прогулки модель подготовила бежевый total look. Широкие брюки Ирина дополнила облегающим кашемировым джемпером из коллекции Intimissimi и сумкой с длинной золотой цепью в тон.

"Монохром и Эйфелева башня", – лаконично добавила в подписи модель.

Пользователи сети написали Ирине в коментярах множество комплиментов, сравнив женщину с парижанкой. "Ты выглядишь очень очаровательно", "Вау", "Обожаю вас и Париж", "Королева", "Очень красиво", – пишут поклонники Шейк.