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На фоне Эйфелевой башни: Ирина Шейк поделилась снимками с Парижа

На фоне Эйфелевой башни: Ирина Шейк поделилась снимками с Парижа
18:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Ирина Шейк сделала стильное фото на фоне главного символа Парижа – Эйфелевой башни.

Российская модель Ирина Шейк, которая в этом году рассталась с отцом своей дочери Брэдли Купером, продолжает покорять мировые подиумы и обложки глянцевых изданий. Звезда поделилась со сторонниками в сети фотографиями из путешествия в столицу Франции.

Для прогулки модель подготовила бежевый total look. Широкие брюки Ирина дополнила облегающим кашемировым джемпером из коллекции Intimissimi и сумкой с длинной золотой цепью в тон.

"Монохром и Эйфелева башня", – лаконично добавила в подписи модель.

 
 
 
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#Monochrome with la Tour Eiffel My favorite @intimissimiofficial #intimissimi #ad

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Настоящая француженка: стильная Ирина Шейк на Неделе моды в Париже (Фото)

Пользователи сети написали Ирине в коментярах множество комплиментов, сравнив женщину с парижанкой. "Ты выглядишь очень очаровательно", "Вау", "Обожаю вас и Париж", "Королева", "Очень красиво", – пишут поклонники Шейк.

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Модель, Ирина Шейк, Стиль, Образ, Наряд.
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