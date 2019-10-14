Невероятно мило: Джамала поделилась нежным снимком со своим сыночком

Новости шоу бизнеса:Украинская певица показала, как подрос ее первенец.

Украинская певица, ставшая победительницей Евровидения-2016 Джамала наслаждается материнством и воспитанием своего первенца Эмира.

На своей странице в инстаграме Джамала регулярно публикует фото малыша Эмира-Рахмана, который родился 27 марта 2018 года. По снимкам можно убедиться, насколько сильно мальчик подрос.

Утром 14 октября певица разместила трогательный снимок, где они играют с первенцем. "Тот случай, когда понедельник теплый, солнечный и еще и выходной", – добавила звезда в подписи.

Когда мальчику исполнилось полтора года, Джамала записала минидует. На видео Эмир набивает ритмы на гитаре, а его звездная мама поет блюз.

Последние несколько дней я просто в восторге от нашего неожиданного джема. Послушайте этот ритм, паузы... В этом есть музыка! – отметила знаменитость.