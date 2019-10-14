Невероятно мило: Джамала поделилась нежным снимком со своим сыночком

Украинская певица, ставшая победительницей Евровидения-2016 Джамала наслаждается материнством и воспитанием своего первенца Эмира.
На своей странице в инстаграме Джамала регулярно публикует фото малыша Эмира-Рахмана, который родился 27 марта 2018 года. По снимкам можно убедиться, насколько сильно мальчик подрос.
Утром 14 октября певица разместила трогательный снимок, где они играют с первенцем. "Тот случай, когда понедельник теплый, солнечный и еще и выходной", – добавила звезда в подписи.
Когда мальчику исполнилось полтора года, Джамала записала минидует. На видео Эмир набивает ритмы на гитаре, а его звездная мама поет блюз.
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Мій перший дует з Еміром Останні кілька днів я просто у захваті від нашого неочікуваного джема. Послухайте цей ритм, паузи...У цьому є музика! P.S. Сьогодні нам 1,5 рочки. Святкуємо P.P.S. Cпеціально для прихильників мого маленького блюзмена — повна версія в IGTV #jamala #эмиррахман #моягордість
Последние несколько дней я просто в восторге от нашего неожиданного джема. Послушайте этот ритм, паузы... В этом есть музыка! – отметила знаменитость.