Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз

Новости шоу бизнеса:Актриса, которая познакомилась с Теннантом на съемках сериала "Доктор Кто", оригинально поделилась радостным событием в своем микроблоге.

Дэвид Теннант принимает поздравления ― на днях его жена Джорджия Моффет подарила ему пятого ребенка.

Джорджия опубликовала коллаж из двух фотографий ― на первой запечатлен ее муж, забравший из клиники их новенького младенца, на второй ― Майкл Шин, коллега Дэвида Теннанта по сериалу "Благие знамения", со своим ребенком. Отметим, что Шин стал отцом маленькой девочки тоже совсем недавно ― 23 сентября.

Ангел, демон и пара детишек. Что может пойти не так? ― написала Джорджия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgia Tennant (@georgiatennantofficial) 13 Окт 2019 в 8:33 PDT

Эта шутка ― прямая отсылка к сериалу "Благие знамения", в котором сыграли Дэвид Теннант и Майкл Шин. Их герои демон Кроули и ангел Азирафаэль следят за жизнью маленького Антихриста, не подозревая, что настоящий сын Дьявола находится в другой семье. И все из-за путаницы в роддоме.

Поклонники шоу оценили юмор Моффет и в ответ пошутили, что наверняка стоит ожидать апокалипсис, а также посоветовали новоиспеченным родителям как следует рассмотреть своих детей. Напомним, что в семье Теннанта и Моффет уже подрастает два сына и две дочки ― 17-летний Тай, 8-летняя Оливия, 6-летний Уилфред и 3-летняя Дорис. Пол пятого ребенка пара пока не называет.