Скачать
Вторник, 15.10.2019
Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября
Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября
Тепло до +22° ожидает украинцев в середине октября
Тепло до +22° ожидает украинцев в середине октября
Украина - Португалия: видео голов и обзор матча
Украина - Португалия: видео голов и обзор матча
Приметы и обряды на 15 октября - Куприянов день
Приметы и обряды на 15 октября - Куприянов день

Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз

Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
09:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Актриса, которая познакомилась с Теннантом на съемках сериала "Доктор Кто", оригинально поделилась радостным событием в своем микроблоге.

Дэвид Теннант принимает поздравления ― на днях его жена Джорджия Моффет подарила ему пятого ребенка. 

Джорджия опубликовала коллаж из двух фотографий ― на первой запечатлен ее муж, забравший из клиники их новенького младенца, на второй ― Майкл Шин, коллега Дэвида Теннанта по сериалу "Благие знамения", со своим ребенком. Отметим, что Шин стал отцом маленькой девочки тоже совсем недавно ― 23 сентября.

Ангел, демон и пара детишек. Что может пойти не так? ― написала Джорджия. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Georgia Tennant (@georgiatennantofficial)

Теперь уж точно: Дэвид Харбор подтвердил отношения с Лили Аллен

Эта шутка ― прямая отсылка к сериалу "Благие знамения", в котором сыграли Дэвид Теннант и Майкл Шин. Их герои демон Кроули и ангел Азирафаэль следят за жизнью маленького Антихриста, не подозревая, что настоящий сын Дьявола находится в другой семье. И все из-за путаницы в роддоме.

Поклонники шоу оценили юмор Моффет и в ответ пошутили, что наверняка стоит ожидать апокалипсис, а также посоветовали новоиспеченным родителям как следует рассмотреть своих детей. Напомним, что в семье Теннанта и Моффет уже подрастает два сына и две дочки ― 17-летний Тай, 8-летняя Оливия, 6-летний Уилфред и 3-летняя Дорис. Пол пятого ребенка пара пока не называет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Знаменитости, Актриса, Рождение ребенка, Дэвид Теннант, Малыши.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: события матча
02 Эволюция дуба: составлена подробная карта истории дерева
03 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
05 Сдержанность и ответственность: как воспитывают детей в разных странах мира (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь