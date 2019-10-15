Актриса Ольга Сумская показала свою маму

Новости шоу бизнеса:Звезда опубликовала фото, на котором позировала перед камерами с мамой – Анной Сумской.

Украинская актриса Ольга Сумская - настоящая красавица и в свои года может смело похвастаться своим внешним видом и отличной конечно же фигурой. Всем известно, что прекрасные внешние данные знаменитость передала и своим дочерям Антонине, которая вообще копия мамы, и младшей Анне. А судя по новым фото в социальных сетях артистки, это у них действительно в генах - звезда показала милые семейные кадры со своей мамой.

Сегодня, 15 октября, заслуженная артистка УССР Анна Ивановна Сумская отпраздновала свой 86-й день рождения в кругу своих родных. Ольга поделилась трогательным фото с нарядной мамой, которая держит в руках праздничный торт, а дочь нежно приобнимает ее сзади.

Также артистка показала видео с празднования.

"Зі святом ПОКРОВИ,друзі! Наша Берегиня Ганна Іванівна,іменинниця,передає всім вітання! Святкуємо і насолоджуємось життєвими історіями у виконанні заслуженої артистки! Многая Літа МАМОЧКО,рідненька!" - душевно прокомментировала Сумская.

Подписчики украинской актрисы поспешили присоединиться к поздравлениям и пожеланиям, а также отметили, что теперь понятно. в кого же Ольга получилась такой красавицей.