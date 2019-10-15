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Джереми Реннер угрожал жене пистолетом и самоубийством

Джереми Реннер угрожал жене пистолетом и самоубийством
13:37 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Джереми не такой идеальный семьянин, как его экранный персонаж.

Звезда фильма "Мстители" и модель Сонни Пачеко развелись 4 года назад, но подробности их разрыва бывшая жена решила рассказать только сейчас.

Сонни утверждает, что Джереми страдал от алкогольной и наркотической зависимости, и это часто становилось причиной его агрессии. Во время одного из конфликтов актер даже угрожал Пачеко тем, что покончит с собой. Он вложил пистолет себе в рот и грозился выстрелить, если жена не оставит его в покое. В этот момент в соседней спальне была их дочь Ава. Сонни признается, что наркотики делали Джереми неуправляемым, поэтому ей приходилось жить в постоянном страхе.

Модель утверждает, что их няня однажды услышала, как Реннер говорил, что он собирается убить ее, а потом покончить с собой. 

 
 
 
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Sunday funday! #robelife #xmasvibe #sweetneice#twisteranyone #hulahoopcontest #goodbooks

Публикация от Jeremy Renner (@renner4real)

Лучше, чтобы у Авы не было родителей, чем иметь такую мать, как Сонни, ― передала бывшая жена слова Джереми. Также в судебных документах сообщается, что актер часто изменял своей жене, приводя всех женщин прямо к себе домой.

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Представитель Реннера в суде уверяет, что отец очень сильно любит свою дочь.

Благополучие его дочери Авы всегда было и остается главным приоритетом для Джереми, ― говорит он.

Пачеко подала на развод спустя 10 месяцев после свадьбы. Изначально родители договорились о совместной опеке, но сейчас модель борется за право иметь единоличную опеку над их дочерью.

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Отношения, Угрозы, Джереми Реннер, Знаменитости, Самоубийство, Актер.
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