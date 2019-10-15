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Руслана Писанка рассказала о неприятном инциденте в Киеве

Руслана Писанка рассказала о неприятном инциденте в Киеве
13:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Руслана Писанка пыталась вырваться от грабителей, резко развернулась и упала на проезжую часть, травмировав руку.

На Центральном железнодорожном вокзале столицы с Русланой Писанкой произошел неприятный инцидент – актрису едва не ограбили.

Как стало известно, Писанка на своей странице в социальных сетях, рано утром она едва не стала жертвой ограбления.

Кроме того, в результате испуга, что ее преследуют пятеро людей, знаменитость потеряла равновесие и упала на асфальт, получив травмы. Грабители даже успели открыть на ходу ее рюкзак, но ограбить звезду им так и не удалось. 

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"Ромы, не позорьте нацию! Сегодня в 6.45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной 5 человек орудуют. Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту. Из открытой сумки выпало все, но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж. Зализываю раны. Будьте бдительны...", – написала Руслана Писанка.

Актриса отметила, что после падения содержимое ее рюкзака оказалось на земле. Но поднимать вещи Русланы Писанки грабители не взялись, поскольку вступили в спор с ее мужем.

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Киев, Ограбление, Актриса, Столица, Знаменитость, Руслана Писанка.
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