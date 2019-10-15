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Появился новый кадр с усатым Суперменом из "Лиги справедливости"

Появился новый кадр с усатым Суперменом из "Лиги справедливости"
15:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Если взглянуть на Кавилла в "Лиге справедливости" внимательнее, становится заметно, как неестественно смотрятся его рот и верхняя губа.

Фанаты смогли увидеть Генри Кавилла без прикрас.

Хоть вселенная DC может похвастаться многими успешными фильмами, среди последних из которых "Шазам!" и "Аквамен", "Лига справедливости" была серьезным разочарованием для фанатов. И одним из самых критичных недостатков фильма стали печально известные усы Генри Кавилла, которые пришлось маскировать с помощью компьютерной графики. Из-за этого лицо Супермена выглядело очень странно.

Благодаря появившемуся в сети снимку, на котором актер изображен в костюме Супермена, но до наложения визуальных эффектов кажется, что обсуждения его усов вышли на новый виток. 

 
 
 
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#ShavedButNotForgotten

Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)

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Фотография, опубликованная на Reddit, показала, как на самом деле выглядел Кавилл во время съемок. Из-за контракта на роль в фильме "Миссия невыполнима: Последствия", актер не мог избавиться от растительности, ведь производство этой ленты пересекалось по времени со съемками "Лиги справедливости". К сожалению, в итоге компьютерная графика оставляет желать лучшего, ведь область рта в целом не самая простая для использования эффектов, а когда дело доходит до необходимости спрятать пышные усы, трудностей становится только больше.

Пока непонятно, появится ли у фанатов новая возможность увидеть Кавилла в роли Супермена. Ранее ходили слухи, что актер готов отказаться от плаща, но официальных подтверждений этому так и не было. Ближайший на данный момент проект DC ― "Хищные птицы" с Марго Робби, который выйдет на экраны 6 февраля 2020 года.

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Супермен, Лига справедливости, Актер, Знаменитость, Генри Кавилл.
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