Скачать
Вторник, 15.10.2019
Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО
Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО
Ж/д направление в Москву закрывать не будем - Криклий
Ж/д направление в Москву закрывать не будем - Криклий
Ястремская обыграла российскую чемпионку Кубка Кремля
Ястремская обыграла российскую чемпионку Кубка Кремля
Украинская прима-балерина призналась, что потеряла ребенка (Фото)
Украинская прима-балерина призналась, что потеряла ребенка (Фото)

Поссорились из-за платья: Канье Уэст не одобрил наряд своей супруги для Met Gala (Фото, Видео)

Смотрите фото (3)
Поссорились из-за платья: Канье Уэст не одобрил наряд своей супруги для Met Gala (Фото, Видео)
17:50 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:Американский хип-хоп-исполнитель назвал платье Ким Кардашьян "слишком сексуальным".

Как бы не восторгался Канье Уэст своей возлюбленной, все же супружеская жизнь вносит свои коррективы.

Еще недавно один из самых богатых рэперов Америки боготворил пышные формы звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, а также ее откровенные наряды, которые только подчеркивали ее форму. Но только сейчас Уэст признался, что не хотел пускать свою супругу на Met Gala 2019.

"Ты моя жена, и меня тревожит, когда твои фотографии слишком сексуальные", - рассказал в интервью реалити-проекта "Семейство Кардашьян" Канье Уэст.

Мужчина также заявил, что корсет для него теперь является только частью нижнего белья, и что в нижнем белье по улицам не ходят.

Актрису Люпиту Нионго не взяли в сериал из-за слишком темного цвета кожи

При этом, Ким все же отстояла право на выбор своего сексуального наряда: "И если ты переживаешь какие-то изменения, это совсем не значит, что я тоже".

Несмотря на все предрассудки Уэста, стильный лук Кардашьян стал одним из самых обсуждаемых нарядов Бала костюмов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Канье Уэст, Видео, Ким Кардашьян, Фото, Met Gala.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: события матча
02 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение
04 Эволюция дуба: составлена подробная карта истории дерева
05 "Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра
Туман начинает покорять: прогноз погоды на 16 октября
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Близкие Анастасии Заворотнюк официально прокомментировали состояние актрисы (Фото)
Близкие Анастасии Заворотнюк официально прокомментировали состояние актрисы (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь