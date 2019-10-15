Поссорились из-за платья: Канье Уэст не одобрил наряд своей супруги для Met Gala (Фото, Видео)

Как бы не восторгался Канье Уэст своей возлюбленной, все же супружеская жизнь вносит свои коррективы.
Еще недавно один из самых богатых рэперов Америки боготворил пышные формы звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, а также ее откровенные наряды, которые только подчеркивали ее форму. Но только сейчас Уэст признался, что не хотел пускать свою супругу на Met Gala 2019.
"Ты моя жена, и меня тревожит, когда твои фотографии слишком сексуальные", - рассказал в интервью реалити-проекта "Семейство Кардашьян" Канье Уэст.
Мужчина также заявил, что корсет для него теперь является только частью нижнего белья, и что в нижнем белье по улицам не ходят.
При этом, Ким все же отстояла право на выбор своего сексуального наряда: "И если ты переживаешь какие-то изменения, это совсем не значит, что я тоже".
Несмотря на все предрассудки Уэста, стильный лук Кардашьян стал одним из самых обсуждаемых нарядов Бала костюмов.