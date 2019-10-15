Копия отца: звезда "Ходячих мертвецов" поздравил своего сына с днем рождения (Фото)

Новости шоу бизнеса:Мингус - старший сын актера Нормана Ридуса и фотомодели Хелены Кристенсен.

Счастливые родители Норман Ридус и Хелена Кристенсен поздравили своего сына Мингуса в социальных сетях. Ему исполнилось 20 лет, и в честь этого Норман и Хелена поделились фотографиями сына и написали ему душевные поздравления.

В своем Instagram Норман опубликовал подборку фотографий Мингуса.

"С днем рождения самого крутого парня всех времен", - написал его папа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy birthday to the coolest of all time Публикация от norman reedus (@bigbaldhead) 13 Окт 2019 в 7:25 PDT

В комментариях к поздравлениям Ридуса присоединилось огромное количество звездных коллег. Публикацию прокомментировала и сама Хелена Кристенсен.

"Наш малыш уже молодой человек, и я люблю его больше всего на свете", - написала она. Поклонники поддержали ее поздравление и добавили, что родители по праву могут гордиться таким сыном. "Он продолжит поколение Ридусов", - заявил один из фанатов.

Но мама Мингуса решила поздравить сына не только в комментариях у Нормана. У себя в Instagram она опубликовала еще больше его снимков.

"Сегодня прекрасный день, потому что 20 лет назад родился ты! Очень сильно люблю тебя", - поздравила Мингуса Хелена. В комментариях под публикацией мамы также было огромное количество комплиментов и приятных слов в адрес их сына. К поздравлениям присоединилась Кортни Лав, Наоми Кэмпбелл и другие известные друзья Кристенсен.

Напомним, Норман и Хелена расстались в 2003 году, но их взаимоотношения стали отличным примером того, что после разрыва возможно сохранять дружбу и поддерживать друг друга.