"Я самая счастливая": Кара Делевинь о своих отношениях с Эшли Бенсон

Новости шоу бизнеса:Более года Кара встречается с Эшли и говорит, что та стала первым ее партнером, которому Делевинь смогла доверять.

"Так приятно, что рядом со мной есть человек, который любит меня и поддерживает во всем. Я самая счастливая девушка в мире", - сказала Кара журналистам о себе и Эшли в кулуарах премии #GirlHero Awards, организованной движением Girl Up, чья деятельность направлена на поддержку женского лидерства в разных странах мира. .

Делевинь поделилась мыслями о поиске самоидентичности и самоопределении.

"У каждого из нас есть семья, в которой он родился, но постепенно мы находим еще одну семью, где нас понимают. Единственный способ найти ее - быть честным. И не имеет значения тот факт, что ваш взгляд на себя может поменяться со временем", - добавила Кара.

Ранее сообщалось, что британская супермодель Кара Делевинь в очередной раз стала самой высокооплачиваемой супермоделью в Великобритании.