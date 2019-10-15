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"Я самая счастливая": Кара Делевинь о своих отношениях с Эшли Бенсон

"Я самая счастливая": Кара Делевинь о своих отношениях с Эшли Бенсон
22:29 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Более года Кара встречается с Эшли и говорит, что та стала первым ее партнером, которому Делевинь смогла доверять.

"Так приятно, что рядом со мной есть человек, который любит меня и поддерживает во всем. Я самая счастливая девушка в мире", - сказала Кара журналистам о себе и Эшли в кулуарах премии #GirlHero Awards, организованной движением Girl Up, чья деятельность направлена на поддержку женского лидерства в разных странах мира. .

Делевинь поделилась мыслями о поиске самоидентичности и самоопределении.

каждого из нас есть семья, в которой он родился, но постепенно мы находим еще одну семью, где нас понимают. Единственный способ найти ее - быть честным. И не имеет значения тот факт, что ваш взгляд на себя может поменяться со временем", - добавила Кара. 

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Ранее сообщалось, что британская супермодель Кара Делевинь в очередной раз стала самой высокооплачиваемой супермоделью в Великобритании.

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Отношения, Эшли Бенсон, Американская актриса, Кара Делевинь, Британская модель.
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