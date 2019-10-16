"Когда рум тур?": Надя Дорофеева показала свой дом за Киевом

Новости шоу бизнеса:Поклонники просят певицу провести рум-тур, чтобы разглядеть, как их новое жилище выглядит внутри.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес переехали в частный дом. Полностью свое новое жилище звездные супруги еще не показали, но на некоторых снимках можно рассмотреть их семейное гнездышко.

На днях певица мельком показала террасу и гостиную, а сейчас опубликовала фото, на котором можно рассмотреть, как дом выглядит снаружи.

На снимке Надя позирует на фоне двухэтажного здания в стильном аутфите - джинсах-клеш, черной куртке и массивных кроссовках. В одной руке у нее стаканчик с кофе, а в другой - рюкзак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Какая Погода!!!!!!!!!!!!!!!!! Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 15 Окт 2019 в 6:56 PDT

"Какой красивый дом", "Теперь ждем рум- тур!", "Надя, какой у вас с Вовой красивый дом", "О! Надюшек, ты переехала в частный дом?", "Когда рум тур?", "Я думала ты возле музея, а это ваш дом", "А будет влог рум тур по новому дому?", - пишут комментаторы.

Напомним, что до недавнего времени Надя Дорофеева и Владимир Дантес жили на съемной квартире. Певец утверждал, что снимать квартиру - более рентабельно, но все средства для покупки собственного жилья у них есть.