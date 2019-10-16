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"Когда рум тур?": Надя Дорофеева показала свой дом за Киевом

"Когда рум тур?": Надя Дорофеева показала свой дом за Киевом
19:32 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Поклонники просят певицу провести рум-тур, чтобы разглядеть, как их новое жилище выглядит внутри.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес переехали в частный дом. Полностью свое новое жилище звездные супруги еще не показали, но на некоторых снимках можно рассмотреть их семейное гнездышко.

На днях певица мельком показала террасу и гостиную, а сейчас опубликовала фото, на котором можно рассмотреть, как дом выглядит снаружи.

На снимке Надя позирует на фоне двухэтажного здания в стильном аутфите - джинсах-клеш, черной куртке и массивных кроссовках. В одной руке у нее стаканчик с кофе, а в другой - рюкзак.

 
 
 
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Какая Погода!!!!!!!!!!!!!!!!!

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

"Какой красивый дом", "Теперь ждем рум- тур!", "Надя, какой у вас с Вовой красивый дом", "О! Надюшек, ты переехала в частный дом?", "Когда рум тур?", "Я думала ты возле музея, а это ваш дом", "А будет влог рум тур по новому дому?", - пишут комментаторы.

 
 
 
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Горжусь тобой очень ! Ой ребята ....) что будет  @vladimirdantes

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева опубликовала новое фото со своими любимыми артистами

Напомним, что до недавнего времени Надя Дорофеева и Владимир Дантес жили на съемной квартире. Певец утверждал, что снимать квартиру - более рентабельно, но все средства для покупки собственного жилья у них есть.

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Дом, Певица, Надя Дорофеева, Солистка, Время и Стекло.
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