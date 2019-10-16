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Мерьем Узерли показала себя без макияжа (Фото)

Мерьем Узерли показала себя без макияжа (Фото)
21:48 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:36-летняя Мерьем Узерли обрела всемирную славу благодаря историческому сериалу "Великолепный век".

В теледраме актриса исполнила роль Хюррем-султан, покорив зрителей естественной красотой.

Однако после ухода из проекта звезда решила не ограничивать себя в экспериментах с внешностью.

Вскоре артистка превратилась из рыжеволосой в блондинку, значительно увеличила губы, нарастила ресницы, а также изменила форму скул. Поклонники были крайне удивлены таким преображением, назвав ее образ провальным.

Недавно Узерли все же вернулась к прежнему имиджу. Она опубликовала в микроблоге снимок, на котором показала себя без макияжа. На лице актрисы не осталось и следа последствий чрезмерного увлечения косметическими процедурами.

 
 
 
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"Не перестаю восхищаться вами. Я уже который раз пересматриваю "Великолепный век" и только из-за вас!"; "Наконец та самая естественная красота, которая была в сериале"; "Спасибо тебе за прекрасные роли. Оставайся всегда собой!" - писали фанаты.

Впрочем, сейчас актриса увлечена борьбой за стройность. Мерьем пытается избавиться от лишнего веса, который набрала еще во время съемок сериала. Звезда уже сбросила больше десяти килограммов и с радостью демонстрирует результаты диет в микроблоге.

 
 
 
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Говорят, что после ухода из проекта ей пришлось восстанавливать не только режим питания, но и душевное равновесие. По слухам, Мерьем жаловалась на моральное истощение из-за плотного графика съемок. Кроме того, ей часто приходилось совершать перелеты из Турции в Германию, где она живет с дочерью Ларой.

 
 
 
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При этом звезда признавалась, что участие в "Великолепном веке" - ее профессиональная удача. "Я очень благодарна и горда, что мне выпал шанс сыграть такого мощного персонажа. Это такой подарок для актрисы! Вообще в кино появилась тенденция изображать сильных женщин, и это здорово, но у каждого персонажа, которого я играла, есть как сильные, так и слабые стороны. Было бы скучно всегда воплощать одну и ту же динамику. Иногда в спокойном характере может прятаться большая сила", - говорила актриса.

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Узерли также отметила, что ее не беспокоит постоянное упоминание о старой работе. "Конечно, это был огромный проект и очень популярный, он был продан во многих странах. Другие персонажи или проекты, которые я сделала, были не такими масштабными. Конечно, это было частью моей жизни, и мне это очень понравилось", - делилась она.

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Фото, Великолепный век, Мерьем Узерли, Хюррем Султан, Без макияжа.
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