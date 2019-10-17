СМИ назвали самого влиятельного человека в Голливуде

Новости шоу бизнеса:Победитель рейтинга помог своей студии заработать восемь миллиардов долларов.

В США представлен ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Голливуда в сфере развлечений. Составителем рейтинга выступила редакция популярного издания The Hollywood Reporter.

Самым первым в списке топ-менеджеров, креативных продюсеров и кинозвезд оказался Роберт Айгер. Его студия в этом году заработала восемь миллиардов долларов.

На пятом месте оказался глава и креативный продюсер всех подразделений Marvel Studios Кевин Файги.

Известно, что в топ-100 впервые за все время вошел экс-президент США Барак Обама со своей супругой Мишель. В августе 2019 года супруги презентовали собственный документальный фильм для Netflix о промышленности в штате Огайо. Данный документальный фильм занял 50-ю строчку рейтинга.

Также стало известно, что из других известных в Украине звезд можно назвать Риз Уизерспун (37-е место), Леонардо Ди Каприо (47-е место), Брэд Питт (54-е место), Скарлетт Йоханссон (65-е место) и Уилл Смит (81-е место).

Ну и на последней строчке рейтинга расположен новозеландский режиссер Тайка Вайтити. В 2019 году он выпустил комедийно-драматический фильм "Кролик Джоджо".