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Четверг, 17.10.2019
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Рианна оригинально опровергла слухи о беременности
Рианна оригинально опровергла слухи о беременности

Рианна оригинально опровергла слухи о беременности

Рианна оригинально опровергла слухи о беременности
14:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Популярная певица Рианна подогрела слухи о своей возможной беременности!

У себя в социальных сетях 31-летняя уроженка Барбадоса опубликовала новое видео с эффектом замедленной съемки, на котором она шествует босиком. Перед камерой знаменитость показалась в черном купальнике бикини и прозрачной накидке, демонстрируя идеальную фигуру. Зажатый в зубах косяк довершает картину. Походкой модели на подиуме она доходит до конца дорожки и делает эффектный разворот.

Известно, что в сентябре фанаты певицы обрадовались, решив, что она призналась в том, что беременна. На благотворительном балу в Нью-Йорке она заявила:

"Я черная женщина. Я происхожу от черной женщины. И я собираюсь родить черную женщину…". Как известно, звезда состоит в романтических отношениях с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем. 

 
 
 
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Публикация от badgalriri (@badgalriri)

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Возможно Рианне, судя по всему, надоела шумиха в прессе и она решила положить конец сплетням окончательно.

Напомним, голливудский киноактер Райан Рейнольдс недавно в третий раз стал отцом. Раньше у него родилось две дочери в браке с Блейк Лайвли и на этот раз мужчина назвал пол третьего малыша – у супругов родилась девочка.

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Беременность, Рианна, Знаменитости, Певица, Артистка.
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