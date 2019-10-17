Кайли Дженнер порадовала поклонников осенними фото с дочерью (Фото)

Новости шоу бизнеса:В США, Великобритании и других странах Запада началась активная подготовка к Хэллоуину, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер уже устроила фотосессию среди тыкв в честь праздника со своей дочерью Сторми.

Новые осенние снимки Кайли Дженнер опубликовала на своей странице в инстаграме. Светская львица посетила ферму, чтобы выбрать самую лучшую тыкву для празднования Хэллоуина. С прошлого года звезда берет с собой дочь Сторми. На новых фото видно, что вместе с дочерью Кайли был ребенок Хлои Кардашян Тру Томпсон, а также девочка Роба Кардашяна - 2-летняя Дрим.

Дочь Трэвиса Скотта и Кайли Дженнер была одета в стильный комбинезон с принтом с тыквами. Девочка развлеклась на природе вместе со своими двоюродными сестрами. "Пусть наконец начнутся праздники", – добавила в подписи молодая миллиардерша и звездная мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram let the festivities begin Публикация от Kylie (@kyliejenner) 16 Окт 2019 в 11:34 PDT

Напомним, что появились эксклюзивные подробности о том, возобновят ли свои отношения Кайли и Трэвис Скотт. Прошло несколько недель с тех пор, как 22-летняя Кайли Дженнер и 28-летний Тревис Скотт объявили о паузе в отношениях. Фанаты не перестают усыпать знаменитостей сообщениями о том, что они должны снова сойтись.