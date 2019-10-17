Дженнифер Энистон теперь в Instagram: первое видео актрисы поразило всех (Видео)

Новости шоу бизнеса:Актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон смогла подорвать социальную сеть инстаграм только одним селфи.

После создания страницы к знаменитости подписалось более 11 миллионов подписчиков. Последующей публикацией стало смешное видео.

Количество подписчиков на странице Энистон постоянно растет. Среди них – Дженнифер Лопес, Леонардо Ди Каприо, Гвинет Пэлтроу, Мишель Обама, Сальма Хайек и другие звезды.

После первого селфи с актерами сериала "Друзья" Дженнифер стала одной из самых популярных в инстаграми. Новой публикацией стало короткое видео, на котором актриса нервно разбила телефон об стол. Энистон поблагодарила за теплый прием и оставила курьезную подпись к ролику. "Клянусь, я не хотела его поломать", – добавила Дженнифер.

В течение 13 часов после публикации видео набрало более 10 миллионов просмотров.

Напомним, что голливудская актриса Дженнифер Энистон в 50 лет не скрывает своей сексуальности и охотно участвует в пикантных фотосессиях. На днях в сети появились очередные фото знаменитости, на которых она показала свои стройные ноги. Известно, что Дженнифер Энистон стала одной из звезд особого выпуска Variety.