Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)

Зарицкая, которая на днях намекнула на роман Солистка группы KAZKA намекнула на роман с коллегой-музыкантом с клавишником и гитаристом группы Никитой Будашом, опубликовала новые соблазнительные снимки на своей странице в Инстаграм.
На фотографиях Александра позирует в черном купальнике в бассейне. Фронтвумен группы KAZKA не боится откровенно демонстрировать фигуру поклонникам.
"Мы сделали эти фото вчера в Киеве. Обожаю такую осень. А сегодня мы дописали последний трек с альбома NIRVANA", – добавила певица в подписи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В течение первых часов фото собрали более 7 тысяч лайков и комплименты от фанатов в комментариях: "Красотка", "Волшебно", "Саша, ты невероятно красивая". Также поклонники поинтересовались, когда выйдет новая песня.