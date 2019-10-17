Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)

Новости шоу бизнеса:Александра Зарицкая, которая является солисткой известной украинской поп-группы KAZKA, ошеломила поклонников яркими снимками в социальных сетях.

Зарицкая, которая на днях намекнула на роман Солистка группы KAZKA намекнула на роман с коллегой-музыкантом с клавишником и гитаристом группы Никитой Будашом, опубликовала новые соблазнительные снимки на своей странице в Инстаграм.

На фотографиях Александра позирует в черном купальнике в бассейне. Фронтвумен группы KAZKA не боится откровенно демонстрировать фигуру поклонникам.

"Мы сделали эти фото вчера в Киеве. Обожаю такую осень. А сегодня мы дописали последний трек с альбома NIRVANA", – добавила певица в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band) 16 Окт 2019 в 1:16 PDT

В течение первых часов фото собрали более 7 тысяч лайков и комплименты от фанатов в комментариях: "Красотка", "Волшебно", "Саша, ты невероятно красивая". Также поклонники поинтересовались, когда выйдет новая песня.