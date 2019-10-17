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Четверг, 17.10.2019
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Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)

Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
22:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Александра Зарицкая, которая является солисткой известной украинской поп-группы KAZKA, ошеломила поклонников яркими снимками в социальных сетях.

Зарицкая, которая на днях намекнула на роман Солистка группы KAZKA намекнула на роман с коллегой-музыкантом с клавишником и гитаристом группы Никитой Будашом, опубликовала новые соблазнительные снимки на своей странице в Инстаграм.

На фотографиях Александра позирует в черном купальнике в бассейне. Фронтвумен группы KAZKA не боится откровенно демонстрировать фигуру поклонникам.

"Мы сделали эти фото вчера в Киеве. Обожаю такую осень. А сегодня мы дописали последний трек с альбома NIRVANA", – добавила певица в подписи.

 
 
 
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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Украинская группа Vivienne Mort берет творческую паузу

В течение первых часов фото собрали более 7 тысяч лайков и комплименты от фанатов в комментариях: "Красотка", "Волшебно", "Саша, ты невероятно красивая". Также поклонники поинтересовались, когда выйдет новая песня.

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Группа, Украинская группа, KAZKA, Александра Зарицкая.
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