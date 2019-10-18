Сегодня актеру Заку Эфрону – 32: лучшие роли именинника

Новости шоу бизнеса:В фильмографии Зака Эфрона значатся преимущественно комедийные роли, однако он также любит жанр мелодрамы.

Сегодня, 18 октября, американский актер Зак Эфрон празднует свой день рождения. Звезде Голливуда исполняется 31 год.

Закари Дэвид Александер – голливудский актер, прославившийся после серии диснеевских фильмов "Школьный мюзикл".

Эфрон с детства увлекался театром и актерским мастерством. Кроме того, у артиста есть талант к музыке – некоторые песни для фильмов с его участием записаны непосредственно актером, а в 2008 году он получил премию MTV Movie Award.

Что интересно, в 2008 году Зак Эфрон занял 92-ю позицию в списке Forbes Celebrity 100 журнала Forbes с заработком 5,8 миллионов долларов. В одном из интервью он признался, что ощутил на себе популярность, когда от журналистов ему пришлось прятаться в мусорном баке.

Также популярный актер пережил и сложный период в жизни, когда в 2013 году Зак проходил лечение от алкоголизма и токсикомании.

Популярные фильмы с Заком Эфроном:

Папе снова 17 (2009) – Майк О'Доннелл (подросток)

128 ударов сердца (2015) – Коул Картер

Похотливый дедушка (2016) – Коул Картер

Свадебный погром (2016) – Дейв Стангл

Соседи 2 (2016) – Тедди Сандерс

Спасатели Малибу (2017) – Мэтт Броди