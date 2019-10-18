Скачать
Пятница, 18.10.2019
Дайджест главных событий 17 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 17 октября в Украине и мире
Разумков выступил за введение императивного мандата
Разумков выступил за введение императивного мандата
Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
Приметы и обряды на 18 октября - День Харитины и Григорьев день
Приметы и обряды на 18 октября - День Харитины и Григорьев день

Сегодня актеру Заку Эфрону – 32: лучшие роли именинника

Сегодня актеру Заку Эфрону – 32: лучшие роли именинника
09:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В фильмографии Зака Эфрона значатся преимущественно комедийные роли, однако он также любит жанр мелодрамы.

Сегодня, 18 октября, американский актер Зак Эфрон празднует свой день рождения. Звезде Голливуда исполняется 31 год.

Закари Дэвид Александер – голливудский актер, прославившийся после серии диснеевских фильмов "Школьный мюзикл".

Эфрон с детства увлекался театром и актерским мастерством. Кроме того, у артиста есть талант к музыке – некоторые песни для фильмов с его участием записаны непосредственно актером, а в 2008 году он получил премию MTV Movie Award.

Что интересно, в 2008 году Зак Эфрон занял 92-ю позицию в списке Forbes Celebrity 100 журнала Forbes с заработком 5,8 миллионов долларов. В одном из интервью он признался, что ощутил на себе популярность, когда от журналистов ему пришлось прятаться в мусорном баке.

Также популярный актер пережил и сложный период в жизни, когда в 2013 году Зак проходил лечение от алкоголизма и токсикомании.

"Бэтмен" Мэтта Ривза: Джоне Хиллу оперативно нашли замену

Популярные фильмы с Заком Эфроном: 

Папе снова 17 (2009) – Майк О'Доннелл (подросток) 

128 ударов сердца (2015) – Коул Картер 

Похотливый дедушка (2016) – Коул Картер 

Свадебный погром (2016) – Дейв Стангл 

Соседи 2 (2016) – Тедди Сандерс 

Спасатели Малибу (2017) – Мэтт Броди

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, День рождения, Зак Эфрон, Знаменитость, У кого сегодня день рождения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
03 ВСК будет изучать "откуда растут корни" у каналов Медведчука
04 Еще одного экс-нардепа задержали при попытке покинуть Украину
05 Арахамия пояснил, почему Рада еще не рассмотрела незаконное обогащение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Дело Труханова передали в ВАКС
Дело Труханова передали в ВАКС
СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс
СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь