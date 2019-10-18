Скачать
Пятница, 18.10.2019
Дайджест главных событий 17 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 17 октября в Украине и мире
Разумков выступил за введение императивного мандата
Разумков выступил за введение императивного мандата
Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
Приметы и обряды на 18 октября - День Харитины и Григорьев день
Приметы и обряды на 18 октября - День Харитины и Григорьев день

Марго Робби признали самой сексуальной женщиной 2019 года

Марго Робби признали самой сексуальной женщиной 2019 года
09:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:29-летняя Марго Робби стала самой сексуальной женщиной по версии австралийского журнала Maxim.

Австралийский мужской журнал MAXIM представил рейтинг топ-100 самых соблазнительных женщин. Возглавила список голливудская актриса Марго Робби.

Рейтинг опубликован на официальном сайте журнала MAXIM Australia. Также Марго Робби снялась для обложки издания в откровенном платье в золотых и белых тонах.

Журнал пишет, что австралийская актриса получила бешеную популярность после выхода ленты "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. 

"В 2020 году Марго Робби поднимется еще выше после выхода фильма "Хищные птицы", где она сыграла свою героиню Харли Квин", – отмечают редакторы MAXIM.

Дженнифер Энистон теперь в Instagram: первое видео актрисы поразило всех (Видео)

Второе место в топ-100 возглавила обольстительная брюнетка, звезда социальных сетей и модель Parnia Porsche. Девушка также снялась для второй обложки австралийского издания.

Третье место заняла футболистка Саманта Керр, которая появилась на обложке глянца.

Третью представленную обложку украсили сестры-модели Элиша и Рене Херберт, которые снялись в откровенных купальниках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актриса, MAXIM, Красивые девушки, Марго Робби, Голливудская актриса, Рейтинг самых сексуальных женщин, Женщины 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
03 ВСК будет изучать "откуда растут корни" у каналов Медведчука
04 Еще одного экс-нардепа задержали при попытке покинуть Украину
05 Арахамия пояснил, почему Рада еще не рассмотрела незаконное обогащение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Дело Труханова передали в ВАКС
Дело Труханова передали в ВАКС
СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс
СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь