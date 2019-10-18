Кристина Хендрикс объявила о разрыве отношений с мужем после 12 лет брака (Фото)

Новости шоу бизнеса:На днях Кристина Хендрикс и Джеффри Аренд сообщили в своем Instagram о разводе. Пойти разными путями они решили спустя 12 лет брака.

При этом пара объяснила, что их расставание - обоюдное и мирное решение. В своих Instagram Кристина и Джеффри сделали одинаковые публикации, в которых они успокоили поклонников и дали понять, что у них нет поводов для переживаний. Пара рассказала, что двенадцать лет назад они полюбили друг друга и стали партнерами. За это время им удалось сделать одним целым две свои семьи.

"Мы постоянно смеялись, у нас появилось множество замечательных друзей и огромных возможностей", - написали они. Пара заявляет, что настал тот день, когда им нужно делать следующий шаг, но теперь их пути расходятся.

"Мы всегда будем благодарить друг друга за нашу любовь, мы продолжим работать и растить двух наших прекрасных собак", - уверяют Кристина и Джеффри. Также они попросили дать им время для того, чтобы пережить этот момент и предоставить возможность открыть себя заново. Аренд и Хендрикс заранее поблагодарили всех неравнодушных за поддержку и терпение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Little steam punk moment #halloweencostumes #halloween #steampunk Публикация от Christina Hendricks (@actuallychristinahendricks) 15 Окт 2019 в 5:58 PDT

Когда-то актриса рассказывала, что влюбилась в Джеффри почти с первого взгляда. Их союз просуществовал 12 лет, но за это время пара так и не решилась завести ребенка. В одном из своих интервью Кристина призналась, что это было их совместное решение. Ни она, ни Аренд не были заинтересованы в том, чтобы иметь детей.