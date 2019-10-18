Скачать
Пятница, 18.10.2019
Миссия МВФ возвращается в Украину: обсудят ПриватБанк и EFF
Миссия МВФ возвращается в Украину: обсудят ПриватБанк и EFF
Коболев об отделении ГТС: "Нафтогаз" перестанет быть монополистом
Коболев об отделении ГТС: "Нафтогаз" перестанет быть монополистом
Слова Бетербиева накануне боя с Гвоздиком
Слова Бетербиева накануне боя с Гвоздиком
TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)
Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию

Кристина Хендрикс объявила о разрыве отношений с мужем после 12 лет брака (Фото)

Кристина Хендрикс объявила о разрыве отношений с мужем после 12 лет брака (Фото)
18:07 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:На днях Кристина Хендрикс и Джеффри Аренд сообщили в своем Instagram о разводе. Пойти разными путями они решили спустя 12 лет брака.

При этом пара объяснила, что их расставание - обоюдное и мирное решение. В своих Instagram Кристина и Джеффри сделали одинаковые публикации, в которых они успокоили поклонников и дали понять, что у них нет поводов для переживаний. Пара рассказала, что двенадцать лет назад они полюбили друг друга и стали партнерами. За это время им удалось сделать одним целым две свои семьи.

 "Мы постоянно смеялись, у нас появилось множество замечательных друзей и огромных возможностей", - написали они. Пара заявляет, что настал тот день, когда им нужно делать следующий шаг, но теперь их пути расходятся.

"Мы всегда будем благодарить друг друга за нашу любовь, мы продолжим работать и растить двух наших прекрасных собак", - уверяют Кристина и Джеффри. Также они попросили дать им время для того, чтобы пережить этот момент и предоставить возможность открыть себя заново. Аренд и Хендрикс заранее поблагодарили всех неравнодушных за поддержку и терпение. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Little steam punk moment #halloweencostumes #halloween #steampunk

Публикация от Christina Hendricks (@actuallychristinahendricks)

Марго Робби признали самой сексуальной женщиной 2019 года

Когда-то актриса рассказывала, что влюбилась в Джеффри почти с первого взгляда. Их союз просуществовал 12 лет, но за это время пара так и не решилась завести ребенка. В одном из своих интервью Кристина призналась, что это было их совместное решение. Ни она, ни Аренд не были заинтересованы в том, чтобы иметь детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Развод, Знаменитости, Звезды, Разрыв отношений, Кристина Хендрикс, Джеффри Аренд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
03 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
04 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Наталья Могилевская собирается стать мамой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Колонны протестующих заблокировали въезд в Барселону (Фото)
Колонны протестующих заблокировали въезд в Барселону (Фото)
&quot;Нафтогаз&quot; взвинчивает цены на газ для промышленности
"Нафтогаз" взвинчивает цены на газ для промышленности
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь