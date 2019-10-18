Скачать
Пятница, 18.10.2019
В ЕС настаивают на выполнении Россией Минских соглашений
В ЕС настаивают на выполнении Россией Минских соглашений
Коляда распорядилась создать Совет семей погибших
Коляда распорядилась создать Совет семей погибших
Шахтер не оставил шансов Колосу
Шахтер не оставил шансов Колосу
Две украинки номинированы на шведскую премию Астрид Линдгрен
Две украинки номинированы на шведскую премию Астрид Линдгрен

Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа

Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа
20:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:38-летняя Дженна Деван откровенно рассказала о своих переживаниях во время бракоразводного процесса с бывшим мужем Ченнингом Татумом.

Актриса описала в автобиографической книге под названием Gracefully You: Finding Beauty and Balance in the Everyday ("Изысканная ты: поиск красоты и равновесия в повседневной жизни"). Дженна Деван, которая сейчас беременна от своего бойфренда Стива Кази, призналась, что первые дни расставания с мужем были очень сложными для нее. 

Актриса сначала обращалась к банальным "лекарствам", выпивая вино с друзьями. По словам Дженны, ей казалось, что она находится в темном чулане и "отчаянно пытается найти свет или выход". 

"Я была в состоянии шока: сначала все шло хорошо, а потом меня захлестнула волна эмоций. Много раз я пряталась под одеялом, гадая, что же будет дальше. Боль накрыла меня, как лавина. Я была полностью охвачена страхом и грустью", – рассказала Деван. Как вспоминает Дженна Деван, больше всего ее ранили новости о новых отношениях бывшего мужа, о которых она узнала из СМИ.

Кристина Хендрикс объявила о разрыве отношений с мужем после 12 лет брака (Фото)

"Я читала разное о своем бывшем в СМИ. Когда я узнала о его отношениях с Джесси, я была в самолете. Я была потрясена. Было трудно справиться с этим", – рассказала актриса. Добавим, новую возлюбленную Ченнинга, певицу Джесси, и его бывшую жену сравнивали много раз в сети. Обе звезды – эффектные брюнетки, которые внешне очень похожи.

Что известно об отношениях Ченнинга Татума и Дженны Деван?

История любви началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006-го года, где оба играли главные роли. 2009-го пара сыграла свадьбу. 31 мая 2013 года у супругов родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. Впоследствии пара решила расторгнуть брак после 9 лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях, после чего подали документы на развод.

В конце сентября Дженна Деван огорошила фанатов известием о том, что ждет ребенка от нового возлюбленного – известного актера Стива Кази.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Брак, Беременность, Отношения, Развод, Актриса, Знаменитость, Пара, Дженна Деван, Ченниг Татум.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
03 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
04 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
05 С какого возраста начинается старение организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Колонны протестующих заблокировали въезд в Барселону (Фото)
Колонны протестующих заблокировали въезд в Барселону (Фото)
&quot;Нафтогаз&quot; взвинчивает цены на газ для промышленности
"Нафтогаз" взвинчивает цены на газ для промышленности
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа
Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь