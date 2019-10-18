Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа

Новости шоу бизнеса:38-летняя Дженна Деван откровенно рассказала о своих переживаниях во время бракоразводного процесса с бывшим мужем Ченнингом Татумом.

Актриса описала в автобиографической книге под названием Gracefully You: Finding Beauty and Balance in the Everyday ("Изысканная ты: поиск красоты и равновесия в повседневной жизни"). Дженна Деван, которая сейчас беременна от своего бойфренда Стива Кази, призналась, что первые дни расставания с мужем были очень сложными для нее.

Актриса сначала обращалась к банальным "лекарствам", выпивая вино с друзьями. По словам Дженны, ей казалось, что она находится в темном чулане и "отчаянно пытается найти свет или выход".

"Я была в состоянии шока: сначала все шло хорошо, а потом меня захлестнула волна эмоций. Много раз я пряталась под одеялом, гадая, что же будет дальше. Боль накрыла меня, как лавина. Я была полностью охвачена страхом и грустью", – рассказала Деван. Как вспоминает Дженна Деван, больше всего ее ранили новости о новых отношениях бывшего мужа, о которых она узнала из СМИ.

"Я читала разное о своем бывшем в СМИ. Когда я узнала о его отношениях с Джесси, я была в самолете. Я была потрясена. Было трудно справиться с этим", – рассказала актриса. Добавим, новую возлюбленную Ченнинга, певицу Джесси, и его бывшую жену сравнивали много раз в сети. Обе звезды – эффектные брюнетки, которые внешне очень похожи.

Что известно об отношениях Ченнинга Татума и Дженны Деван?

История любви началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006-го года, где оба играли главные роли. 2009-го пара сыграла свадьбу. 31 мая 2013 года у супругов родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. Впоследствии пара решила расторгнуть брак после 9 лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях, после чего подали документы на развод.

В конце сентября Дженна Деван огорошила фанатов известием о том, что ждет ребенка от нового возлюбленного – известного актера Стива Кази.