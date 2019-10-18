Ева Лонгория продемонстрировала лучший способ носить брючный костюм (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная актриса Ева Лонгория очаровала своих поклонников блестящим публичным выходом в Лондоне.

Знаменитость посетила благотворительный вечер The Global Gift Gala, который прошел в отеле Kimpton Fitzroy Hotel.

Для мероприятия Ева Лонгория надела костюм over-size, который состоял из широких брюк и жакета. Интересно выглядела ткань наряда, которая переливалась от вспышек камер.

Блестящий образ звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" дополнила черными босоножками на каблуке и темным педикюром. Не менее смело смотрелся макияж, который стилисты подготовили для Лонгории – идеальный тон лица вместе с яркими smoky eyes. Визажисты также дополнили look звездной мамы накладными ресницами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 18 Окт 2019 в 3:54 PDT

Напомним, что 10 октября голливудская актриса Ева Лонгория посетила традиционный гала-вечер amfAR. На мероприятии организован благотворительный аукцион, на котором собираются средства в Фонд исследований СПИДа. Для светского мероприятия Лонгория, которая поразительно похудела после рождения первенца в 2018 году, надела откровенное платье насыщенного желтого цвета.