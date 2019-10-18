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Ева Лонгория продемонстрировала лучший способ носить брючный костюм (Фото)

Ева Лонгория продемонстрировала лучший способ носить брючный костюм (Фото)
22:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная актриса Ева Лонгория очаровала своих поклонников блестящим публичным выходом в Лондоне.

Знаменитость посетила благотворительный вечер The Global Gift Gala, который прошел в отеле Kimpton Fitzroy Hotel.

Для мероприятия Ева Лонгория надела костюм over-size, который состоял из широких брюк и жакета. Интересно выглядела ткань наряда, которая переливалась от вспышек камер. 

Блестящий образ звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" дополнила черными босоножками на каблуке и темным педикюром. Не менее смело смотрелся макияж, который стилисты подготовили для Лонгории – идеальный тон лица вместе с яркими smoky eyes. Визажисты также дополнили look звездной мамы накладными ресницами.

 
 
 
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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Напомним, что 10 октября голливудская актриса Ева Лонгория посетила традиционный гала-вечер amfAR. На мероприятии организован благотворительный аукцион, на котором собираются средства в Фонд исследований СПИДа. Для светского мероприятия Лонгория, которая поразительно похудела после рождения первенца в 2018 году, надела откровенное платье насыщенного желтого цвета.

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Фигура, Актриса, Образ, Ева Лонгория, Наряд.
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