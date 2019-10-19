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Дмитрий Монатик рассказал о своих слабостях

Дмитрий Монатик рассказал о своих слабостях
11:35 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский певец признался, что зависим от никотина и видеоигр.

Украинский артист MONATIK, который недавно опубликовал на своей официальной странице в Instagram редкие фотографии своих сыновей, рассказал украинской программе о жизни звезд "Зiркове життя" о том, что имеет некоторые зависимости.

Дмитрий Монатик признался что является заядлым геймером и курильщиком.

Что до компьютерных игр, то певец характеризует их для себя как "произведения искусства".

"Я считаю себя заядлым геймером, потому что игры в моем понимании - это отдельное произведение искусства. Если это крутые, классные, затягивающие, сюжетные, остросюжетные я бы даже сказал какие-то экшены", - сообщил украинский артист.

 
 
 
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Один из любимых создателей современности @kaws #BlackOut #Kaws #exhibition #LondonLoveItРитм #Art4Art

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

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А вот зависимость от никотина заставляет мужчину выкуривать целую пачку сигарет в день: "Я зависим от никотина. И это, конечно, я отношу к своей слабости сейчас. Думаю, я с этим справлюсь, просто пока как-то не получается".

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Фото, Зависимости, Дмитрий Монатик, Монатик, Украинский певец.
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