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Лиза Ринна обнажилась в поддержку женщин с раком молочной железы (Фото)

Лиза Ринна обнажилась в поддержку женщин с раком молочной железы (Фото)
16:35 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна опубликовала в Instagram фото своей идеальной фигуры.

56-летняя Лиза Ринна решила поддержать женщин, которые страдают от рака молочной железы. Актриса примерила нижнее белье от The KiT Undergarments и опубликовала селфи в зеркале.

"Моя мама и сестра победили рак молочной железы". - подписала пост известная актриса. 

Как известно, звезды размещают свои фотографии в белье от The KiT Undergarments, который финансирует исследования в области рака груди. Месяц борьбы с раком молочной железы уже поддержали такие знаменитости как: Кортни Кардашьян, Хейли Болдуин, Николь Ричи, Майли Сайрус, Эшли Бенсон, Минди Калинг, Кейт Хадсон и многие другие.

В другом посте Лиза Ринна высказала благодарность основателю бренда, Джейми Мизрахи: "Спасибо, что дали мне причину позировать полуголой для хорошего дела". 

 
 
 
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Публикация от Lisa Rinna (@lisarinna)

 
 
 
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Публикация от Lisa Rinna (@lisarinna)

Женись на мне: Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье (Фото)

Лизе нравится показывать свое стройное тело в нижнем белье или бикини, почти так же, как она любит демонстрировать свои танцевальные движения. В видео, которое появилось 23 сентября, она позировала в кружевном черном белье от бренда Rihanna Savage x Fenty.

Напомним, что мама двоих детей просто обожает публиковать видео в Instagram. Даже Джастин Бибер прокомментировал, что актриса "должна расслабиться". Вскоре Лиза разместила еще одно видео своего танца. На этот раз под хит Джастина Бибера "Baby", а он подписал: "Браво, потрясающая".

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Рак груди, Рак молочной железы, Breast cancer awareness, Месяц борьбы с раком молочных желез, Лиза Ринна.
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