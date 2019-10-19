Лиза Ринна обнажилась в поддержку женщин с раком молочной железы (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна опубликовала в Instagram фото своей идеальной фигуры.

56-летняя Лиза Ринна решила поддержать женщин, которые страдают от рака молочной железы. Актриса примерила нижнее белье от The KiT Undergarments и опубликовала селфи в зеркале.

"Моя мама и сестра победили рак молочной железы". - подписала пост известная актриса.

Как известно, звезды размещают свои фотографии в белье от The KiT Undergarments, который финансирует исследования в области рака груди. Месяц борьбы с раком молочной железы уже поддержали такие знаменитости как: Кортни Кардашьян, Хейли Болдуин, Николь Ричи, Майли Сайрус, Эшли Бенсон, Минди Калинг, Кейт Хадсон и многие другие.

В другом посте Лиза Ринна высказала благодарность основателю бренда, Джейми Мизрахи: "Спасибо, что дали мне причину позировать полуголой для хорошего дела".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lisa Rinna (@lisarinna) 17 Окт 2019 в 8:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lisa Rinna (@lisarinna) 17 Окт 2019 в 5:21 PDT

Лизе нравится показывать свое стройное тело в нижнем белье или бикини, почти так же, как она любит демонстрировать свои танцевальные движения. В видео, которое появилось 23 сентября, она позировала в кружевном черном белье от бренда Rihanna Savage x Fenty.

Напомним, что мама двоих детей просто обожает публиковать видео в Instagram. Даже Джастин Бибер прокомментировал, что актриса "должна расслабиться". Вскоре Лиза разместила еще одно видео своего танца. На этот раз под хит Джастина Бибера "Baby", а он подписал: "Браво, потрясающая".