Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)

Новости шоу бизнеса:Супруги наслаждаются последними солнечными деньками и золотыми красками.

Супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проводят свои выходные. Звездная чета вместе с двухлетним сыном Иваном отправилась в киевский катерный клуб Adrenalin Wake Club, который находится на Трухановом острове.

Снимками с отдыха телеведущие похвастались на своих страницах в Instagram.

"С воды осень еще красивее", - отметила Осадчая. А Горбунов написал, что "погода в этом году радует и взрослых и детей".

Переглянути цей допис в Instagram З води осінь ще гарніша! @adrenalinwakeclub Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 19 Жов 2019 р. о 2:05 PDT

Катя позирует с выражением абсолютного счастья на лице на фоне живописной природы. Юрий с сыном сосредоточены на управлении водного транспорта.

Поклонники пришли в восторг от семейных фотографий пары, свое восхищение они выразили в комментариях под снимками.

"Какие вы красивые", "Красивая семья, красивый отдых", "Супер, с семьей всегда хорошо", "Очень милые фото", "А Юра держит сына возле себя, здорово", "Круто", "Что может быть милее, чем папа с сыном", - пишут фанаты звездной пары.