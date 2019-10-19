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Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)

Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
20:10 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Супруги наслаждаются последними солнечными деньками и золотыми красками.

Супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проводят свои выходные. Звездная чета вместе с двухлетним сыном Иваном отправилась в киевский катерный клуб Adrenalin Wake Club, который находится на Трухановом острове.

Снимками с отдыха телеведущие похвастались на своих страницах в Instagram.

"С воды осень еще красивее", - отметила Осадчая. А Горбунов написал, что "погода в этом году радует и взрослых и детей".

 
 
 
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З води осінь ще гарніша! @adrenalinwakeclub

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Катя позирует с выражением абсолютного счастья на лице на фоне живописной природы. Юрий с сыном сосредоточены на управлении водного транспорта.

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Поклонники пришли в восторг от семейных фотографий пары, свое восхищение они выразили в комментариях под снимками.

"Какие вы красивые", "Красивая семья, красивый отдых", "Супер, с семьей всегда хорошо", "Очень милые фото", "А Юра держит сына возле себя, здорово", "Круто", "Что может быть милее, чем папа с сыном", - пишут фанаты звездной пары.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Телеведущий, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Украинская телеведущая, Украинский телеведущий.
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