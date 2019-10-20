Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Дайджест ключевых событий Украины и мира за 19 октября
Дайджест ключевых событий Украины и мира за 19 октября
МВФ изучает возможное влияние климата на мировые финансовые рынки
МВФ изучает возможное влияние климата на мировые финансовые рынки
Букмекеры назвали фаворита матча Шахтер - Динамо Загреб
Букмекеры назвали фаворита матча Шахтер - Динамо Загреб
Приметы и обряды на 20 октября - День Сергея Зимнего
Приметы и обряды на 20 октября - День Сергея Зимнего

В шикарном красном: Бейонсе покорила сеть новым нарядом (Фото)

В шикарном красном: Бейонсе покорила сеть новым нарядом (Фото)
09:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Популярна американская певица всегда знает, как привлечь к себе внимание.

В пятницу, 18 октября, звезда продемонстрировала потрясающий красный ансамбль, который сразу стал популярным среди пользователей сети.

На новых снимках, которые Бейонсе опубликовала на своей странице в инстаграме, она появилась в сексуальном блестящем платье яркого красного цвета. Платье из коллекции Sol Aangelann стоит около 5 тысяч долларов.

Наряд длины макси также пикантно подчеркнул ноги артистки глубоким разрезом от бедра. На снимках знаменитость позирует с красными очками, линзы которых также украшены стразами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Звезда "Короля Льва" собрала волосы в пышный высокий хвост и дополнила look насыщенным макияжем в коричневых оттенках.

Хейли Болдуин рассказала о своем свадебном платье (Видео)

Завершили горячий образ Бейонсе прозрачные блестящие туфли-лодочки на высоких каблуках. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Звезда решила никак не подписывать горячие снимки, ведь они все говорят сами за себя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бейонсе, Фото, Американская певица, Новый Наряд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крупный тектонический разлом "проснулся" впервые за 500 лет
02 Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
03 Вызов скорой помощи: что нужно знать
04 НБУ хочет провести очистку украинских банков от неработающих кредитов
05 Первые 50 дней: в Минобразовании тоже поделились достижениями
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прорыв дамбы в РФ: есть подозрения на утечку ртути
Прорыв дамбы в РФ: есть подозрения на утечку ртути
К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды на воскресенье
К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды на воскресенье
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
Лунный посевной календарь с 21 октября по 27 октября 2019 года
Лунный посевной календарь с 21 октября по 27 октября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь