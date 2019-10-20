В шикарном красном: Бейонсе покорила сеть новым нарядом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярна американская певица всегда знает, как привлечь к себе внимание.

В пятницу, 18 октября, звезда продемонстрировала потрясающий красный ансамбль, который сразу стал популярным среди пользователей сети.

На новых снимках, которые Бейонсе опубликовала на своей странице в инстаграме, она появилась в сексуальном блестящем платье яркого красного цвета. Платье из коллекции Sol Aangelann стоит около 5 тысяч долларов.

Наряд длины макси также пикантно подчеркнул ноги артистки глубоким разрезом от бедра. На снимках знаменитость позирует с красными очками, линзы которых также украшены стразами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 18 Окт 2019 в 2:57 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 18 Окт 2019 в 2:57 PDT

Звезда "Короля Льва" собрала волосы в пышный высокий хвост и дополнила look насыщенным макияжем в коричневых оттенках.

Завершили горячий образ Бейонсе прозрачные блестящие туфли-лодочки на высоких каблуках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 18 Окт 2019 в 2:56 PDT

Звезда решила никак не подписывать горячие снимки, ведь они все говорят сами за себя.