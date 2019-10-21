Актриса Милли Бобби Браун хочет стать певицей

Новости шоу бизнеса:Недавно Милли презентовала собственную линейку косметики и начала сотрудничество с крупной ювелирной компанией Pandora. А теперь инсайдеры сообщают, что актриса хочет стать еще и певицей.

Звезда "Очень странных дел" успевает буквально все: от съемок в сериале до запуска линейки собственной косметики. Недавно актриса сделала еще одно заявление. Оказывается, Милли Бобби Браун не против попробовать стать певицей.

Своей организованностью и амбициозностью Милли может удивить любого. В свои 15 актриса снимается в сериале "Очень странные дела", а также продюсирует сериал "Энола Холмс".

В следующем году Милли исполнится 16 лет, и планы у нее большие. Источник рассказал изданию The Sun, что талантливая актриса очень хочет стать певицей. По словам инсайдеров, Милли ведет переговоры о сотрудничестве с музыкальным лейблом 3 Beat Records.

Посмотреть эту публикацию в Instagram beautiful london town Публикация от mills (@milliebobbybrown) 17 Окт 2019 в 9:05 PDT

У нее уже есть как минимум семь песен, которые она очень любит, но не планирует выпускать до тех пор, пока ей не исполнится 16 лет, ― сообщает инсайдер. Он добавил, что музыкальному пути Милли сейчас мешает плотный график. Также источник утверждает, что сейчас лейбл пытается решить, как именно лучше запустить проект актрисы.

Звезда "Очень странных дел" действительно может достичь высот на музыкальном олимпе. Ранее в интервью она рассказывала, что частенько обращается за советом к Дрейку. Неплохо иметь такого наставника, особенно когда речь заходит о музыкальной карьере, ведь Дрейк является одним из самых успешных современных рэперов.