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Тимоти Шаламе рассказал о близкой дружбе с Сиршей Ронан (Фото, Видео)

Тимоти Шаламе рассказал о близкой дружбе с Сиршей Ронан (Фото, Видео)
10:15 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Молодые актеры известны своими совместными работами в кино.

Американский актер Тимоти Шаламе в одном из интервью авторитетного журнала Entertainment Weekly признался, что очень дорожит дружбой с его коллегой по цеху Сиршею Ронан.

Уточним, что молодые звезды сыграли в предстоящей экранизации романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины", где Сирша Ронан изобразила Джо, а Тимоти Шаламе - Лори.

Примечательно, что в фильме "Леди Берд" актеры также сыграли влюбленную пару, в которой парень бросает девушку. В экранизации же романа их герои поменяются местами. Сирша Ронан сразу заявила, что роль в предстоящем фильме дана ей для расплаты. На что Шаламе ответил: "Да, это правда. А потом я женюсь на твоей сестре. Ха-ха-ха".

 
 
 
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Jo and Laurie LITTLE WOMEN Greta

Публикация от Collsea (@collierschorrstudio)

Актер также признался, что если бы решил когда то написать собственные мемуары, то обязательно упомянул бы в них свою любимую коллегу Ронан.

В свою очередь, ирландская и американская актриса подчеркнула, что Тимоти Шаламе всегда держит ее в тонусе, ведь никогда не знаешь, что он может предпринять в иной раз.

 
 
 
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The fragrance of Timothee and Saoirse. Can’t it be so simple/ When you are in love. ( with Steve Reich)

Публикация от Collsea (@collierschorrstudio)

Напомним, что звезды познакомились на одной площадке во время съемок трагикомедийного фильма режиссера Грэты Гервиг "Леди Берд" 2016 года, за участия в котором Сирша Ронан получила премию "Золотой глобус" и "Готэм".

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Совместную работу актеров можно будет увидеть в еще одном предстоящем фильме "Французский диспетчер", где также сыграли такие голливудский знаменитости как Кейт Уинслет, Эдриан Броуди, Элизабет Мосс и Билл Мюррей. Дата премьеры пока неизвестна.

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Все по теме:

Дружба, Видео, Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, "Маленькие женщины, Французский диспетчер, Леди Берд, Совместные съемки.
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