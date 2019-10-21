Дженнифер Энистон побила рекорд Сассексов: актриса попала в Книгу Гиннесса

Новости шоу бизнеса:Поклонники актрисы так обрадовались ее присоединению к соцсети, что стали активно заходить и подписываться.

Дженнифер Энистон теперь может похвастаться еще одним достижением. Голливудская знаменитость попала в книгу рекордов Гиннеса, превзойдя герцогов Сассекских.

Недавно актриса создала свою Instagram-страницу. Первым ее сообщением стало селфи с актерами сериала "Друзья" , на котором она возникла вместе с другими актерами сериала.

Потом 50-летняя Энистон опубликовала еще и видео, которое просто взорвало сеть. Просматривая короткий видеоролик, можно увидеть как звезда нервно разбила мобильный телефон об стол. Известно, что за 13 часов такой видеоролик собрал более 10 миллионов просмотров, что сделало из нее настоящего триумфатора Instagram. Но это не все сюрпризы, которые упали на плечи Дженнифер после регистрации в социальной сети.

Также стало всем известно, что ее страница быстрее всех набрала первый миллион "фолловеров". Фанаты актрисы настолько быстро сгруппировались, что миллион подписчиков появилось уже через 5 часов и 16 минут. Именно это позволило ей стать новой рекордсменкой в этой категории.

Ранее не меньшим успехом после регистрации в социальных сетях отличились принц Гарри и Меган Маркл. Они тоже установили новый рекорд Гиннеса: после этого также все узнали о неожиданных деталях , которые в апреле 2019 года отделились от страницы Кенсингтонского дворца и создали отдельный профиль. Им удалось собрать миллион подписчиков за 5 часов и 45 минут.

На данный момент, 21 октября, за аккаунтом Дженнифер Энистон следят более 15 миллионов пользователей.