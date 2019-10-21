Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Зеленский: Мы благодарны за последовательную политику Японии в адрес Украины
Зеленский: Мы благодарны за последовательную политику Японии в адрес Украины
Вакарчук прокомментировал шутку "Квартала" над Гонтаревой
Вакарчук прокомментировал шутку "Квартала" над Гонтаревой
Свитолина потеряла четыре позиции в рейтинге WTA
Свитолина потеряла четыре позиции в рейтинге WTA
Леди Гага рассталась с бойфрендом
Леди Гага рассталась с бойфрендом

Дженнифер Энистон побила рекорд Сассексов: актриса попала в Книгу Гиннесса

Дженнифер Энистон побила рекорд Сассексов: актриса попала в Книгу Гиннесса
11:08 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Поклонники актрисы так обрадовались ее присоединению к соцсети, что стали активно заходить и подписываться.

Дженнифер Энистон теперь может похвастаться еще одним достижением. Голливудская знаменитость попала в книгу рекордов Гиннеса, превзойдя герцогов Сассекских.

Недавно актриса создала свою Instagram-страницу. Первым ее сообщением стало селфи с актерами сериала "Друзья" , на котором она возникла вместе с другими актерами сериала.

Потом 50-летняя Энистон опубликовала еще и видео, которое просто взорвало сеть. Просматривая короткий видеоролик, можно увидеть как звезда нервно разбила мобильный телефон об стол. Известно, что за 13 часов такой видеоролик собрал более 10 миллионов просмотров, что сделало из нее настоящего триумфатора Instagram. Но это не все сюрпризы, которые упали на плечи Дженнифер после регистрации в социальной сети.

Также стало всем известно, что ее страница быстрее всех набрала первый миллион "фолловеров". Фанаты актрисы настолько быстро сгруппировались, что миллион подписчиков появилось уже через 5 часов и 16 минут. Именно это позволило ей стать новой рекордсменкой в этой категории.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон умилила сеть детским фото

Ранее не меньшим успехом после регистрации в социальных сетях отличились принц Гарри и Меган Маркл. Они тоже установили новый рекорд Гиннеса: после этого также все узнали о неожиданных деталях , которые в апреле 2019 года отделились от страницы Кенсингтонского дворца и создали отдельный профиль. Им удалось собрать миллион подписчиков за 5 часов и 45 минут.

На данный момент, 21 октября, за аккаунтом Дженнифер Энистон следят более 15 миллионов пользователей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Книга рекордов Гиннесса, Соцсети, Принц Гарри, Социальные сети, Актриса, Знаменитость, Меган Маркл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 В США создали универсальный электродвигатель
03 Дело Гладковского: в "Богдане" обратились к послам G7
04 Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
05 Украинец попал в список миллиардеров по версии Forbes
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения
Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Украинец попал в список миллиардеров по версии Forbes
Украинец попал в список миллиардеров по версии Forbes
Дженнифер Энистон побила рекорд Сассексов: актриса попала в Книгу Гиннесса
Дженнифер Энистон побила рекорд Сассексов: актриса попала в Книгу Гиннесса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь