Актер Джейк Джилленхол спас собаку во время прогулки

Новости шоу бизнеса:У собаки был поводок, но, очевидно, ее хозяйке просто не удалось совладать с сильным животным.

Если вы любите Джейка Джилленхола, приготовьтесь умиляться. Как сообщает издание Page Six, великолепный актер, совсем недавно воплотивший образ гениального злодея Marvel по имени Мистерио, помог разрешить собачий кризис в одном из районов Нью-Йорка.

По информации очевидца, в прошлый четверг актер неспешно прогуливался со спутницей по городу, как вдруг заметил огромного далматина, испуганно застывшего посреди оживленного перекрестка.

Прохожий, поделившийся с репортерами своими наблюдениями, отметил, что поначалу ему показалось, будто Джилленхол "пытается поймать такси или что-то в этом роде", потому что актер осматривал улицу. Но, как оказалось, он указывал на собаку, в полном шоке стоящую среди проносящихся мимо автомобилей.

Реакция Джейка была молниеносной. Он бесстрашно вышел на дорогу, заставив поток машин остановиться, успокоил собаку и отвел ее обратно к владельцу. Но это еще не все. Как сообщает очевидец этого героического поступка, Джилленхол даже уделил минутку, чтобы поговорить с хозяйкой далматина о различных типах поводков, которые могут предотвратить повторение страшной ситуации.

Актер давно известен своей любовью к собакам, а одними из его наиболее знакомых публике четвероногих друзей были мопс по кличке Бу Рэдли и немецкая овчарка Аттикус. В интервью журналу W Джилленхол даже заявил, что момент, когда ему наконец удалось приучить своего питомца к туалету на улице, стал одним из самых триумфальных в его жизни. По словам актера, собаки как никто другой помогают людям открыться с позитивной, игривой стороны.

Джилленхол неизменно радует поклонников яркими киноролями, а вскоре состоится и его дебют на телевидении. Актер снимется в сериале канала HBO Lake Success, в основу которого ляжет книга писателя российского происхождения Гари Штейнгарта.