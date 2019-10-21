С "этим" проблем нет: Виктория Бекхэм рассказала про свои отношения с мужем

Новости шоу бизнеса:Известная бизнес-вумен уже 20 лет живет со своим мужем, английским футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Популярная во всем мире пара Виктории и Дэвида Бекхэмов являются примером успешности не только у себя на родине, но и за уголками Туманного Альбиона.

Счастливые супруги, которые поженились в далеком 1994 году, воспитывают трех сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также маленькую дочь Харпер.

Спустя 20 лет совместной жизни звездная чета успела пережить как взлеты, так и падения, но несмотря на все тяжелые ситуации Бекхэмы сумели сохранить романтические отношения.

В четверг, 17 октября, британская певица и модельер Виктория Бекхэм приняла участие в программе The View, где она рассказала о своем муже, а также о тяжелых моментах в супружеской жизни.

Виктория призналась, что были такие ситуации, когда развод был единственным путем для решения накопившихся проблем: "Когда люди женаты столько, сколько мы, это всегда становится тяжелой работой, возникают определенные трудности". Несмотря на это, звезды все таки остались вместе и сохранение брака стало одной из главных целей для обоих.

Также, Виктория призналась, что ее муж является примером действительно хорошего мужа и невероятным отцом для детей: "Вы знаете, он, разумеется, потрясающе выглядит, при этом Дэвид - самый замечательный муж, фантастический отец и настоящее вдохновение для всех нас, он так усердно работает! Мне повезло, что он - моя родственная душа".

Когда ведущие шоу спросили Викторию о интимной стороне супружеской жизни с Дэвидом Бекхэмом, звезда засмеялась: "Не беспокойтесь, проблем с сексом у нас нет!".