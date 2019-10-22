Эпатажная Ники Минаж вышла замуж за скандального бойфренда-насильника

Новости шоу бизнеса:Ее избранником стал бывший насильник и рэпер Кеннет Петти.

Рэп-исполнительница Ники Минаж в свои 36 лет распрощалась с холостяцкой жизнью и официально вышла замуж.

В июне этого года знаменитость ошарашила новостью, что готовится к замужеству. Тогда рэперка заявила об этом в прямом эфире шоу Queen Radio, рассказав, что всегда очень хотела быть счастливой женой. Во вторник, 22 октября, певица по-особенному рассказала миру, что таки отгуляла свадьбу.

Ники опубликовала в социальной сети видеоролик, показав чашки с надписями "мистер" и "миссис".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Onika Tanya Maraj-Petty 10•21•19 Публикация от Barbie (@nickiminaj) 21 Окт 2019 в 8:22 PDT

Также кроме этого, артистка заказала кэпы для жениха и невесты. Опубликованный видеоролик знаменитость дополнила радостными эмоджи и призналась, что теперь она – Оника Таня Мараж-Петти.

На данный момент деталей церемонии, ни праздничных фото реперка не показывает. В то же время стало известно, что свадьба Ники Минаж и ее 41-летний возлюбленный Кеннет Петти устроили 21 октября.