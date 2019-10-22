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Эпатажная Ники Минаж вышла замуж за скандального бойфренда-насильника

Эпатажная Ники Минаж вышла замуж за скандального бойфренда-насильника
10:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ее избранником стал бывший насильник и рэпер Кеннет Петти.

Рэп-исполнительница Ники Минаж в свои 36 лет распрощалась с холостяцкой жизнью и официально вышла замуж.

В июне этого года знаменитость ошарашила новостью, что готовится к замужеству. Тогда рэперка заявила об этом в прямом эфире шоу Queen Radio, рассказав, что всегда очень хотела быть счастливой женой. Во вторник, 22 октября, певица по-особенному рассказала миру, что таки отгуляла свадьбу.

Ники опубликовала в социальной сети видеоролик, показав чашки с надписями "мистер" и "миссис". 

 
 
 
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Onika Tanya Maraj-Petty 10•21•19

Публикация от Barbie (@nickiminaj)

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Также кроме этого, артистка заказала кэпы для жениха и невесты. Опубликованный видеоролик знаменитость дополнила радостными эмоджи и призналась, что теперь она – Оника Таня Мараж-Петти.

На данный момент деталей церемонии, ни праздничных фото реперка не показывает. В то же время стало известно, что свадьба Ники Минаж и ее 41-летний возлюбленный Кеннет Петти устроили 21 октября.

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Ники Минаж, Свадьба, Замужество, Насильник, Знаменитость, Кеннет Петти.
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